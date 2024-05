Fiat Fastback e Pulse: aumenta il prezzo dei due SUV di Fiat in Brasile

Fiat ha annunciato nei giorni scorsi in Brasile una serie di incrementi dei prezzi dei suoi due SUV compatti Fiat Fastback e Fiat Pulse. Ora, le gamme di entrambi i modelli hanno subito aumenti di prezzi in tutte le versioni. Gli aumenti vanno da R$ 1.000 e possono arrivare fino a R$ 3.000.

Aumenti di prezzo per Fiat Fastback e Fiat Pulse in Brasile: i due SUV costano di più

Fiat Pulse più conveniente è la versione Drive con motore 1.3 e cambio manuale. Ha un motore Firefly 1.3 aspirato da 107 CV e un cambio manuale a 5 marce. Di serie viene fornita con 4 airbag, un sistema multimediale, aria condizionata automatica e digitale e altri accessori. La versione entry-level è aumentata di R$ 1.000 e costa R$ 104.990.

La versione 1.3 CVT Drive che dispone della trasmissione automatica CVT a 7 marce vede aumentare il suo prezzo di R$ 1.000 e ora parte da R $ 112.990. La Pulse Audace con il motore 1.0 turbo T200 da 130 CV è aumentata di R$2.000, arrivando a costare R$120.990. Aumento ancora maggiore per la versione Impetus che ora è più costoso di più costoso di R $ 2.500, arrivando a costare R $ 135.490. Aumento di prezzo anche per la versione Abarth della Fiat Pulse, l’unica versione che monta il motore 1.3 turbo da 185 CV. Il cambio è automatico a 6 marce e ha un aspetto elegante. La versione è aumentata di R$1.000 e viene offerta a R$151.990.

Come detto gli aumenti riguardano anche Fiat Fastback. La versione più accessibile è la No Name. Il motore è sempre un 1.0 turbo da 130 cv e la trasmissione è CVT. Il costo è aumentato di R $ 2.000 e parte di R $ 119.990. Sopra di lei c’è Audace. Più completa, la Fastback Audace costa R $ 2.500 in più ed è offerta a R $ 146.490. Una delle versioni di Fiat Fastback più accessoriate della gamma è la Impetus con 2.500 R$ in più. In altre parole, costa R$156.490. Infine, la Fastback Limited Edition monta già il motore 1.3 turbo da 185 CV. Questa è stata la variante che è aumentata di più in termini di prezzo, poiché ha ricevuto un aumento di R $ 3.000 e costa R $ 159.990.