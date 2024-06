Corsa è ancora la compatta più venduta nel Regno Unito

Vauxhall, marchio gemello di Opel che opera solo in UK, ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito a maggio, con la Corsa che finora è stata leader nel segmento B-Hatch nel 2024, e il marchio che ha aumentato il volume totale delle vendite di furgoni del 15 per cento rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati di immatricolazione dei nuovi veicoli pubblicati. oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Nel 2024 Corsa si conferma la B-Hatch più venduta nel mercato auto inglese

La Corsa è la B-Hatch più venduta nel suo segmento finora quest’anno, con 2.661 unità vendute solo nel mese di maggio. La Corsa Electric è stata anche la supermini elettrica più venduta a maggio e da inizio anno, con 1.717 immatricolazioni finora nel 2024.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, il volume totale delle vendite di furgoni di Vauxhall è aumentato del 21,5 per cento rispetto a maggio dello scorso anno e del 15 per cento da inizio anno, in un mercato in crescita del 7 per cento. Vauxhall è il terzo produttore di veicoli commerciali leggeri più venduto nel Regno Unito, con 14.011 immatricolazioni finora nel 2024.

Anche la quota del marchio nel mercato dei veicoli commerciali leggeri è aumentata di 1,25 punti percentuali a maggio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, raggiungendo l’8,08 per cento. Da inizio anno la quota di mercato dei veicoli commerciali leggeri di Vauxhall è ora pari al 9,46 per cento (un aumento di 0,63 punti percentuali).

Opel Corsa Electric

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “La continua crescita delle vendite di Vauxhall dimostra il nostro impegno nel continuare a innovare e produrre veicoli che siano allo stesso tempo pratici e popolari. Siamo orgogliosi che la Corsa Electric sia all’avanguardia nell’elettrificazione del segmento delle supermini e non vediamo l’ora di offrire veicoli più accessibili ai clienti che desiderano passare alle auto e ai furgoni elettrici”.