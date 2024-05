Carlos Tavares: “La nuova Lancia Delta? Posso solo dirvi che vi innamorerete”

Carlos Tavares nel corso di un’incontro con la stampa ha parlato della situazione di Lancia dicendosi molto contento di quanto è stato fatto fino ad ora con il lancio della nuova Lancia Ypsilon e l’avvio della sua commercializzazione in Europa. A chi gli chiedeva se ci sarà a breve un allargamento dei paesi in cui le auto del brand premium di Stellantis saranno commercializzate, Tavares ha dichiarato di non avere fretta che al momento l’importante è fare bene in Italia e negli altri mercati in cui le auto saranno vendute. Poi si è parlato anche della nuova Lancia Delta.

Carlos Tavares è tornato a parlare della nuova Lancia Delta: ecco cosa ha detto

Tavares non ha voluto confermare il luogo di produzione del terzo modello Lancia, la nuova Lancia Delta, che è prevista per il debutto nel 2028. Il numero uno di Stellantis però ha sottolineato l’importanza di bilanciare la creazione del design, lo sviluppo e l’assemblaggio dell’auto, considerando anche la necessità di offrire prezzi competitivi ai consumatori italiani. Ha evidenziato che, nel settore automobilistico, la maggior parte delle parti è prodotta da fornitori esterni, mentre solo una piccola percentuale riguarda l’assemblaggio e la logistica.

Carlos Tavares ha paragonato il settore automobilistico a quello dei beni di lusso, sottolineando che ciò che conta di più sono il materiale utilizzato, il design e la lavorazione, piuttosto che il luogo di produzione. Ha concluso affermando che la nuova Lancia Delta sarà un veicolo molto apprezzato, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva sul sito di produzione, se in Italia o altrove. Quetse premesse fatte ovviamente fanno pensare che l’ipotesi estero non sia assolutamente da scartare ma ovviamente è ancora presto per essere sicuri. Vedremo quello che trapelerà nel corso dei prossimi anni.

“Vi posso solo dire che vi innamorerete della nuova Lancia Delta” ha dichiarato Carlos Tavares. Ricordiamo che questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium, avrà una versione ad alte prestazioni HF e dovrebbe essere lunga circa 4,4 metri. Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha detto che questa auto sarà fedele al suo celebre antenato.