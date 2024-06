Nuova Lancia Delta sarà solo elettrica: lo ha confermato Luca Napolitano

Nuova Lancia Delta è uno dei modelli che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni. Si tratterà esattamente della terza auto ad essere presentata dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon avvenuto lo scorso 14 febbraio e della nuova Lancia Gamma che invece avverrà nel corso del 2026. A proposito di questa auto segnaliamo che nelle scorse ore si sono registrate interessanti dichiarazioni da parte del numero uno della casa automobilistica piemontese l’amministratore delegato Luca Napolitano intervistato dal Corriere della Sera.

Luca Napolitano conferma che non si torna indietro: la nuova Lancia Delta sarà solo elettrica

A proposito della nuova Lancia Delta, Luca Napolitano ha dichiarato: “Il suo ritorno è previsto nel 2028, l’attesa è carica di emozione. La nuova creazione avrà echi del design originale e trarrà ispirazione da modelli che rappresentano vere e proprie opere d’arte. Tuttavia, non ci limiteremo a un semplice revival: il nostro sguardo è rivolto al futuro”.

Il numero uno di Lancia ha continuato affermando: “La nuova Lancia Delta sarà esclusivamente elettrica e siamo irremovibili sui nostri traguardi. È essenziale essere pronti per il 2035, esplorando la nuova mobilità per non essere impreparati. L’elettrificazione è un tratto distintivo di Lancia: rifletto su come l’esperienza di guida diventi più piacevole nella quiete”.

Napolitano ha infine aggiunto: ” Anche per la nuova Lancia Delta sarà introdotta una variante sportiva e ritorneremo a offrire la trazione integrale», «quella distintiva con la “I” maiuscola, celebre per il suo successo nei rally e nelle competizioni. Per quanto riguarda i rally, il rientro è previsto per l’anno venturo, nel campionato Rally 4 dedicato ai piloti emergenti. Inizieremo con prudenza, dalle fondamenta. Successivamente, amplieremo i nostri orizzonti”. Insomma novità interessanti a proposito di questa auto che rimane una delle vetture più attese tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà sul mercato nel corso dei prossimi anni.