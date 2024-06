Ottime performance per Alfa Romeo Stelvio e Giulia in Italia nei primi 5 mesi del 2024

Nonostante il mercato auto italiano in questi primi 5 mesi dell’anno abbia registrato una flessione, Alfa Romeo brilla. La casa automobilistica del Biscione ha visto aumentare le sue immatricolazioni e oltre a Tonale festeggia gli ottimi risultati di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Per quanto riguarda il SUV di segmento D si registra l’immatricolazione di ben 2.821 unità in questa prima parte dell’anno. In questa maniera il SUV ha conquistato una quota di mercato del 10 per cento. Invece la berlina dello storico marchio milanese ha ottenuto una quota del 3,5 per cento.

Ottimo inizio di anno in Italia per Alfa Romeo Stelvio e Giulia che aumentano la loro quota nei rispettivi segmenti

Nell’ottima performance di Alfa Romeo Stelvio e Giulia si registra in particolare una forte crescita nel canale privati. Infatti le due auto hanno registrato un incremento rispettivamente del 25 per cento e del 14 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A questo risultato hanno fornito un grosso contributo in particolare la versione top di gamma Quadrifoglio e la recente Tributo Italiano che hanno fatto registrare numerose immatricolazioni.

Adesso ci si aspetta una crescita ulteriore nelle vendite di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Questo grazie in particolare alle agevolazioni statali appena lanciate e anche all’iniziativa del gruppo Stellantis “Diamo valore al made in Italy”. Si tratta di un ulteriore sconto di 1.500 euro per chi intende acquistare una delle auto dello storico marchio milanese.

A proposito dei risultati di Alfa Romeo in Italia nei primi 5 mesi dell’anno ed in particolare di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, si registrano le dichiarazioni di Raffaele Russo Country Manager di Alfa Romeo in Italia, il quale si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalla casa automobilistica milanese nei prisimi 5 mesi dell’anno. Questi risultati dimostrano come queste due auto continuino ad emozionare i clienti del Biscione. Secondo Russo le cose sono destinate a migliorare ulteriormente grazie ai nuovi sconti che saranno applicati in questi mesi. Inoltre anche l’arrivo del SUV Alfa Romeo Junior fa ben sperare per una ulteriore crescita delle quote di mercato della casa automobilistica premium del gruppo Stellantis.