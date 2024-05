Alfa Romeo Stelvio 2025: grandi cambiamenti in vista per il SUV del Biscione

La prossima grande novità per lo storico marchio milanese dopo il SUV compatto Alfa Romeo Junior sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025. Il suo debutto è stato già confermato per la seconda metà del 2025. Molto probabilmente il modello sarà svelato agli inizi della prossima estate anche se sulla data esatta di debutto è meglio aspettare notizie ufficiali da parte di Alfa Romeo che potrebbero arrivare nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Cambiamenti radicali in vista per Alfa Romeo Stelvio 2025 che debutterà tra circa un anno

Alfa Romeo Stelvio 2025 essendo la seconda generazione del celebre modello del Biscione subirà cambiamenti importanti rispetto alla versione attuale. Innanzi tutto avrà una nuova piattaforma la STLA Large e questo ovviamente finirà per appportare grossi cambiamenti al veicolo di segmento D della casa milanese. Poi sappiamo che anche il design esterno sarà modificato in maniera abbastanza radicale. La vettura di Alfa Romeo sarà resa più sportiva e aerodinamica rispetto alla versione attuale.

Chi ha già visto Alfa Romeo Stelvio 2025, che è stato mostrato in anteprima nei mesi scorsi ai rivenditori di Stellantis, dice che è davvero splendido. Insomma ci sono buone probabilità che questa auto nei prossimi anni possa regalare grosse soddisfazioni al brand premium di Stellantis a livello globale. Del resto come detto dal CEO Imparato di recente da questo veicolo e anche da Alfa Romeo Junior dipenderà una buona fetta del futuro della casa milanese.

Anche per quanto riguarda la gamma dei motori ci saranno grossi cambiamenti. Infatti l’auto avrà per lo più una gamma di propulsori elettrici al 100 per cento con la versione top di gamma che sarà ancora una volta la Quadrifoglio con oltre 900 cavalli di potenza.

Tuttavia visto che le vendite di auto elettriche stanno andando più lentamente del previsto a livello globale al momento non possiamo escludere che qualche versione termica possa anche trovare spazio nella gamma del SUV di segmento D. Del resto la STLA Large è una piattaforma multi energia che oltre per le auto elettriche può essere impiegata anche per le endotermiche.

L’unica cosa che non cambierà rispetto al modello attuale è lo stabilimento di produzione che rimarrà quello di Cassino nel Lazio al pari della nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nella primavera del 2026. Qui vi mostriamo un paio di render recenti che hanno provato ad ipotizzare l’aspetto del futuro modello di Alfa Romeo Qui sopra vi mostriamo quello di Mirko del Prete mentre come immagine di copertina abbiamo scelto quello realizzato da Julien Jodry per il sito francese Auto-moto.