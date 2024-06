Andrea Iannone diventa il nuovo ambasciatore del marchio Dodge

Dodge Europe avvia una nuova collaborazione con Andrea Iannone, pilota di punta del WorldSBK, diventando il nuovo ambasciatore del marchio Dodge. La grande personalità di Andrea Iannone e le sue affinità uniche con il Brand sono stati aspetti cruciali dell’operazione.

Andrea Iannone ha ufficialmente unito le forze con Dodge

Per dare il via alla partnership, Andrea Iannone ha fatto una visita speciale all’Heritage HUB, la sede della collezione di auto storiche di Stellantis. Dopo aver assistito all’esibizione di molte auto sportive memorabili, incluso uno sguardo ravvicinato alle altre leggendarie Safety Car prodotte dal Gruppo, il pilota ha potuto scoprire la sua nuova guida quotidiana sovralimentata: Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye alimentata dall’iconico HEMI V8 SRT Motore da 807 CV, uno dei modelli più rari dell’edizione “Last Call” disponibili in Europa.

Andrea Iannone è stato presentato per la prima volta alla community online europea di Dodge durante la seconda stagione di IN//OUT, la web serie del Brand volta ad amplificarne i valori iconici e le sfide coraggiose, online poche settimane fa. Nel primo episodio della nuova stagione, ha fatto un’apparizione speciale con il Team Go Eleven, partecipando a una giocosa gara di resistenza contro la Brand Ambassador Ida Zetterström al TT Circuit Assen, un’acrobazia eseguita per la prima volta in un weekend di gare del WorldSBK.

L’esperienza esclusiva nei Paesi Bassi ha creato l’occasione perfetta per estendere ulteriormente la collaborazione, sulla base dei valori comuni e degli obiettivi di comunicazione del pilota e del marchio nel 2024. “La storia unica del ritorno e la forte personalità di Andrea hanno davvero impressionato tutto il nostro team”, afferma Domenico Gostoli, responsabile di Ram & Dodge Brands Enlarged Europe. “Siamo orgogliosi di averlo a bordo di una delle nostre iconiche vetture Last Call, e ci auguriamo che le nostre prestazioni sovralimentate lo ispirino a dare il meglio di sé nel Campionato WorldSBK”.

“Sono felice di ricevere supporto da questo marchio, poiché entrambi condividiamo la passione per le prestazioni ad alta velocità. Tenacia, divertimento e concentrazione sono aspetti molto importanti per piloti e motociclisti, sia su due che su quattro ruote”, afferma Andrea Iannone.

Nei prossimi mesi il pilota avrà un ruolo centrale nei progetti di comunicazione di Dodge. Infatti, con la sua Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, sarà nuovamente protagonista come ospite speciale nel prossimo episodio di IN//OUT Stagione 2. Le riprese si svolgeranno al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prima della tappa dell’Emilia-Romagna. Gara del WorldSBK a giugno.

Il progetto mira a rafforzare ulteriormente la presenza di Dodge Europe come Auto Ufficiale del Campionato WorldSBK 2024, collaborando a stretto contatto con il Team Go Eleven e Andrea Iannone, che è uno dei piloti più seguiti e ammirati della competizione.