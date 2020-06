Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Nissan GT-R in una drag race

La Dodge Challenger SRT Hellcat nasce nel 2014 dalla volontà di realizzare una versione ad alte prestazioni della Challenger da parte della divisione SRT di Chrysler. Fu implementato sotto il cofano un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima.

La centralina elettronica della muscle car, che si occupa di gestire il propulsore, è predisposta per erogare solo 500 CV mentre il massimo della potenza può essere abilitato attraverso una speciale chiave di avviamento fornita assieme alla vettura.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare gareggia contro una Nissan GT-R in una gara di accelerazione

Le componenti di questo propulsore sono state studiate appositamente per garantire delle prestazioni davvero eccellenti. Ad esempio, abbiamo un sistema di raffreddamento interno del compressore. Accanto al motore c’è una trasmissione manuale a 6 rapporti di serie mentre come optional è possibile optare per quella automatica TorqueFlite a 8 velocità con palette al volante.

Le modalità di guida disponibili a bordo della Challenger SRT Hellcat sono quattro di cui quella Custom che consente al conducente di gestire l’esperienza di guida in base alle proprie esigenze.

La Challenger SRT Hellcat porta con sé una nuova griglia dal design esclusivo e uno spoiler posteriore nero opaco più ampio che crea una maggior deportanza alle medie e alte velocità. Sul cofano motore in alluminio della vettura trova posto una presa d’aria che funge anche da estrattore d’aria calda generata dal motore.

Non mancano dei cerchi a cinque razze in alluminio alleggerito da 20″ disponibili in diverse finiture, un impianto frenante Brembo con pinze a sei pistoncini e un doppio disco da 15.4 pollici e oltre 70 dispositivi e dotazioni di sicurezza attivi e passivi come ad esempio il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco.

A livello di prestazioni, la Dodge Challenger SRT Hellcat è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da Wheels che vede protagonista un esemplare della Hellcat a confronto con una Nissan GT-R in una drag race.