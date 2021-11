Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody: ecco il nuovo pacchetto Jailbreak

Dodge ha annunciato nelle scorse ore nuove opzioni di personalizzazione illimitate con i nuovi modelli Jailbreak per le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody 2022.

In particolare, i nuovi modelli sono caratterizzati da nuove combinazioni di colori e nuove opzioni di personalizzazione disponibili direttamente in fabbrica per offrire agli appassionati la libertà di creare il veicolo Dodge ad altre prestazioni preferito.

Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody: debutta la nuova versione Jailbreak

Il nuovo pacchetto opzionale Jailbreak per le Charger e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody 2022 elimina qualsiasi restrizione, permettendo ai proprietari di mescolare e abbinare una serie di funzionalità. È presente anche l’esclusivo badge Jailbreak sul pannello degli strumenti. Tra l’altro la potenza di entrambe le muscle car è aumentata a 818 CV grazie a una ricalibrazione del motore.

La Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak 2022 permette di combinare varie opzioni in oltre 20 categorie, incluse sette opzioni per sedili, strisce e cerchi, sei opzioni di colore per le pinze freno, cinque finiture esterne dei badge, quattro tipi di volanti diversi, vari colori per le cinture di sicurezza e i tappetini e tanto altro ancora.

In aggiunta, la muscle car offre nuovi optional esclusivi per la versione Jailbreak. Fra questi abbiamo sedili in pelle a Hammerhead Grey Laguna, inserti del tappetino in Hammerhead Grey, cinture di sicurezza in Hammerhead Grey, Sepia e Demonic Red, volante in pelle (o in alcantara opzionale) con logo SRT bianco, finiture in fibra di carbonio, banda laterale Widebody, badge esterno rosso con finitura cromata, finitura dello sportello del carburante cromata, pinze freno blu e gialle e cerchi da 11×20” in Warp Speed Satin Carbon.

Per la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak 2022, ci sono una serie di combinazioni di optional e funzionalità abbondanti. In particolare, abbiamo sedili in pelle come Hammerhead Grey Laguna, inserti del tappetino in Hammerhead Grey, cinture di sicurezza in Hammerhead Grey, Sepia e Demonic Red, volante in pelle (o in alcantara opzionale) con logo SRT bianco, strisce in vinile su cofano e tetto, terminali di scarico con finitura in Black Nichel, pinze freno blu e gialle e altro ancora.

Coloro che non riescono a scegliere tra la vasta gamma di funzionalità, possono optare per le combinazioni realizzate dal Dodge Product Design Office, come Old School e Brass Funky. Le Dodge Charger e Challenger SRT Redeye Widebody Jailbreak 2022 saranno disponibili attraverso le concessionarie Dodge già presenti negli Stati Uniti verso la fine del quarto trimestre del 2021. Il prezzo di questo pacchetto è di 995 dollari (880 euro).