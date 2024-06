Peugeot si conferma brand leader in un importante mercato

A maggio, in un mercato praticamente stagnante, secondo i dati ACAP, Peugeot ha rafforzato il suo status di marca preferita dai portoghesi. Con 2.250 immatricolazioni questo mese, la casa automobilistica del Leone è stato il marchio più venduto nel mercato totale dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri, registrando una quota di mercato del 10,1%.

Un volume di 2.250 unità ha assicurato a Peugeot, nel mese di maggio, la vetta delle classifiche in Portogallo

Riflettendo l’ottima accoglienza portoghese degli ultimi modelli venduti dalla Marca, Peugeot ha superato la concorrenza anche in diversi aspetti del mercato. Considerando solo il settore Autovetture, la casa francese è stata leader delle vendite con 1.783 unità, che equivalgono ad una quota di 9 per cento in questo mercato. Per quanto riguarda l’esigente mercato dei veicoli commerciali leggeri, il brand è stato anche il marchio più ricercato . Ha consegnato ai propri clienti 467 veicoli e ha chiuso il mese di maggio con una quota di mercato del 17% (+0,8 pp rispetto al mese precedente).

Nel 2024, la leadership di Peugeot si ripete anche nei tre mercati. Nel mercato VP+VCL nel suo complesso, il marchio ha venduto 12.138 unità – una prestazione che supera di 3.064 auto il secondo marchio più venduto – per una quota di mercato dell’11,1%. Nei primi cinque mesi, la casa transalpina è anche la marca numero 1 nelle vendite di Autovetture con 9.811 unità vendute e una quota del 10,2%.

Il marchio è leader anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri fino alla fine di maggio, con 2.327 furgoni consegnati ai clienti, che rappresentano una quota di mercato del 17,4%. Per modelli, vale la pena sottolineare l’equilibrio tra diverse proposte del brand di Stellantis che conquistano la clientela nazionale. La Peugeot 2008 è la più venduta della gamma con 3.339 unità vendute quest’anno. Seguono la nuova 208 con 2.716 unità e la 308 con 2.049 vetture.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot Partner, modello prodotto da Stellantis de Mangualde, continua a essere il furgone preferito da aziende e professionisti, con un totale di 1.793 vendite fino ad oggi. Si tratta di un’altra storia di successo per il marchio del leone, che rappresenta il 13,4% di tutti i furgoni venduti nel paese, in tutti i segmenti.

Nel mercato elettrificato, Peugeot si distingue ancora una volta come marchio generalista leader nei veicoli a basse emissioni (LEV) e nelle auto elettriche 100% a batteria (BEV), sia a maggio che da inizio anno. Nel corso del mese ha venduto 268 veicoli BEV (1.060 in totale) e 361 LEV (1.919 in totale).

Forte della sua posizione di leader nel mercato portoghese, Peugeot porta avanti un’offensiva di prodotto e di tecnologia di elettrificazione senza precedenti, immettendo sul mercato i modelli che meglio rispondono alle esigenze dei diversi clienti. Dopo i lanci del 2008, 208 e 308/308 SW e il rinnovamento completo della sua gamma di veicoli commerciali leggeri, il marchio lancia questo mese uno dei modelli più attesi della sua gamma, il nuovo 3008, dotato di un motore 100% elettrico motore, MHEV e benzina.