Jeep Wagoneer 4xe: ecco quale motore utilizzerà

Nelle scorse settimane si era vociferato che le nuove Jeep Wagoneer 4xe e Grand Wagoneer 4xe molto probabilmente avrebbero utilizzato lo stesso propulsore alla base del nuovissimo pick-up elettrico ad autonomia estesa Ram 1500 Ramcharger, che farà il suo debutto all’inizio del 2025. Ora, sembra che Jeep abbia confermato ufficialmente che la voce è vera.

Ecco quale motore avranno le future Jeep Wagoneer 4xe e Grand Wagoneer 4xe che debutteranno nel 2025

Alla presentazione della nuova Jeep Wagoneer S completamente elettrica a New York, il CEO di Jeep Antonio Filosa ha confermato che i modelli Jeep Wagoneer 4xe e Grand Wagoneer 4xe utilizzerebbero, infatti, lo stesso propulsore basato sul Ramcharger. Sia Filosa che il vicepresidente senior di Jeep e capo di Jeep North America, Bill Peffer, hanno però specificato che i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe non avranno le stesse specifiche del Ramcharger.

In poche parole, la potenza del propulsore di Jeep Wagoneer 4xe e Grand Wagoneer 4xe potrebbe differire da quella del Ramcharger. Oppure potrebbe anche significare che Jeep utilizzerà un pacco batteria di dimensioni diverse, data la lunghezza dell’architettura STLA Frame sotto il Ram rispetto al Wagoneer. Il Ramcharger Ram 1500 2025 utilizzerà un pacco batteria da 92 kWh nel primo trimestre del 2025.

Ramcharger Ram 1500 del 2025 offre prestazioni innovative con un pacco batterie da 92 kWh raffreddato a liquido ed è abbinato a un motore Pentastar V6 da 3,6 litri a bordo di un generatore da 130 kW, che invia potenza a un EDM anteriore da 250 kW e posteriore da 238 kW. Gli EDM combinano motore, cambio e inverter con la capacità di trazione integrale.

Il Ramcharger Ram 1500 del 2025 è dotato di un EDM sull’asse anteriore con disconnessione automatica dell’estremità della ruota che consente alle ruote anteriori di girare liberamente in determinate condizioni, massimizzando l’efficienza. Il secondo EDM è posizionato sull’asse posteriore con disponibile un differenziale posteriore a bloccaggio elettronico.

La potenza fluisce in sequenza dal motore Pentastar V6 da 3,6 litri al generatore di bordo da 130 kW. Il motore genera energia meccanica che viene convertita in energia elettrica dal generatore. L’energia elettrica può essere utilizzata per caricare la batteria quando questa è scarica o se il conducente desidera preservare la carica della batteria.

Inoltre Jeep Wagoneer 4xe e Grand Wagoneer 4xe utilizzeranno una sospensione posteriore indipendente multi-link con sospensioni pneumatiche standard a quattro angoli, esclusive del segmento, a livello attivo. Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono cinque diverse modalità. Il loro debutto in Nord America è previsto nel corso del 2025.