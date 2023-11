Ram 1500 Ramcharger: autonomia senza precedenti e nuovi livelli di capacità e prestazioni

Ram ha svelato il suo pickup elettrico Ram 1500 Ramcharger, che si propone come la soluzione all’ansia da autonomia che frena l’adozione dei veicoli elettrici nel settore. Il modello si aggiunge a una gamma di pickup 1500 con motore termico rinnovati che saranno lanciati nel primo trimestre del 2024 per l’anno modello 2025 con il motore Hurricane V-6 in linea che prenderà il posto del V-8 Hemi. I prezzi saranno comunicati in seguito.

Ram 1500 Ramcharger offre la migliore combinazione del settore di autonomia, traino e carico utile

Il Ram 1500 Ramcharger è il veicolo che Stellantis aveva già annunciato come “Range Electric Paradigm Breaker” e REV XR. Si tratta di un pick-up elettrico con un “generatore” a bordo da 130 kilowatt a benzina un motore Pentastar V-6 da 3,6 litri, che può ricaricare la batteria del veicolo. Il Ramcharger, che si basa sulla stessa struttura in acciaio STLA Frame del pick-up Ram 1500 REV totalmente elettrico, funziona solo con l’elettricità, ma ha la possibilità di attivare il generatore quando la batteria scende sotto un certo livello.

Secondo Ram, il veicolo offre fino a 1110 km di autonomia, di cui 230 km dalla batteria e altri 880 km prodotti dal generatore, alimentato da un serbatoio di carburante da 27 galloni. A confronto, la batteria ad autonomia estesa del REV offre 800 km.

Chi ha versato $ 100 per iscriversi al programma Ram Revolution Insider+ su RamREV.com potrà prenotare REV o Ramcharger quando sarà disponibile con accesso anticipato. Ci sarà un nuovo periodo di prenotazioni fino alla fine dell’anno o fino a esaurimento posti. L’azienda non ha rivelato quante prenotazioni ha ottenuto per il suo pickup elettrico. Il lancio del REV e del Ramcharger è previsto nell’ultimo trimestre del 2024. Stellantis ha deciso di produrre i pickup elettrici nella sede del Ram 1500 nel suo impianto di assemblaggio di Sterling Heights, secondo l’accordo provvisorio della United Auto Workers con la società.

Il debutto del Ramcharger arriva mentre i concorrenti di Stellantis stanno ritardando i piani relativi ai veicoli elettrici alla luce di un rallentamento delle vendite poiché persistono preoccupazioni dei consumatori per un’autonomia insufficiente, troppo poche stazioni di ricarica pubbliche e velocità di ricarica lente.

Il Ramcharger non è un ibrido plug-in, ha detto Kuniskis. Il generatore non ha alcun percorso meccanico diretto verso le ruote, quindi non può far funzionare il veicolo come potevano fare le auto con un’idea simile in passato, come la Chevrolet Volt. È solo la batteria che alimenta i moduli di trazione elettrica da 250 kilowatt anteriore e da 238 kilowatt posteriore. Tre modalità controllano il funzionamento del generatore. In Electric Plus, il generatore si avvia automaticamente quando rimane circa il 16% della batteria rimanente, che è stato testato come il livello più efficiente, ha affermato Joe Tolkacz, ingegnere capo della propulsione di Ramcharger. Potrebbe attivarsi più vicino al 20-30% se il veicolo sta trainando o trasportando.

Una modalità E-Save permette al conducente di risparmiare la carica della batteria usando il generatore per tenerla alimentata. Una modalità Eco si focalizza sulla massimizzazione dell’autonomia, compreso l’effetto sui controlli del clima oltre alle prestazioni del veicolo. In ogni modalità, il veicolo funzionerà sempre come un veicolo elettrico con coppia istantanea e altri vantaggi in termini di prestazioni, a differenza di un ibrido plug-in che può funzionare solo con il motore. Inoltre, Ramcharger funziona “senza nessuno degli svantaggi” di un veicolo elettrico tradizionale, ha detto Kuniskis.

Avendo la batteria in grado solo di far funzionare il veicolo, si riducono la complessità e le possibilità che qualcosa vada storto, ha affermato Doug Killian, capo del gruppo di sintesi del veicolo per STLA Frame. Protegge anche l’efficienza; gli ibridi plug-in perdono energia passando dalla batteria al motore. Il Ramcharger conta anche come veicolo completamente elettrico, ha affermato Kuniskis, per raggiungere l’obiettivo di Stellantis di vendere oltre il 50% delle vendite di batterie elettriche entro il 2030, anche se non è a emissioni zero.