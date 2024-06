Waze, ritardi sull’aggiornamento del tachimetro che gli utenti chiedono da anni

La consociamo da sempre, è un’app in cui ci saremmo imbattuti almeno una volta (o un centinaio) nella vita. Waze è da sempre una delle scelte per la navigazione più amate a livello globale, ma ciò non vuol dire che si possa definire “perfetta”. Ci sono molte aree che necessitano di miglioramenti, e gli utenti continuano a proporre idee che potrebbero trovare un’implementazione nel prossimo futuro.

Una delle richieste più vecchie e che vanno avanti ormai dal lontano 2012, prima dell’acquisizione da parte di Google avvenuta nel giugno 2013, è quella per cui gli utenti necessitavano di un tachimetro più grande.

Chi ha utilizzato Waze sa che il tachimetro è una funzione molto importante dell’app. Anche se molte app mostrano la velocità attuale, Waze utilizza queste informazioni per avvisare l’utente quando supera i limiti di velocità, mostrando un tachimetro animato sullo schermo, oltre che un avviso sonoro. Perché richiedere un tachimetro in un’app di navigazione quando si può usare tranquillamente quello dell’auto?

Ebbene, la velocità calcolata da un’app GPS è generalmente più precisa di quella mostrata dal cruscotto del veicolo, dato che il GPS determina la velocità in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato, dando come risultato un calcolo più accurato.

Gli utenti chiedono da anni un tachimetro più grande, con il preciso scopo di poter visualizzare rapidamente la velocità attuale e il limite. Il tutto senza distogliere troppo lo sguardo dalla strada, un aspetto che a primo impatto appare importante per la sicurezza, specialmente per chi va in bicicletta.

Nel 2022, Waze ha risposto a queste richieste degli utenti, promettendo di valutare lo sviluppo di un tachimetro più grande. In due anni, in molti hanno sperato di vederlo implementato, ma la funzione ha subito ritardi e non verrà inclusa nella versione dell’anno 2024. La roadmap di Waze per il 2024 è stata finalizzata senza il tanto atteso tachimetro. Questo potrebbe arrivare solamente nel 2025, sempre se approvato da Google.

Nel frattempo, Waze ha rilasciato un importante aggiornamento ad aprile, disponibile per tutti gli utenti. Questo update include notifiche su dossi e curve strette, una navigazione migliorata nelle rotatorie e altre funzionalità per rendere la guida più sicura.