Waze introduce l’avviso di passaggio a livello con un nuovo aggiornamento

Gli sviluppatori della nota applicazione di navigazione Waze hanno annunciato nelle scorse ore una nuova funzionalità davvero interessante. Ora gli utilizzatori vengono notificati se transitano in prossimità di un passaggio a livello. Si tratta di una feature davvero unica che ha come obiettivo quello di porre al primo posto la sicurezza dei conducenti.

La decisione di aggiungere questo avviso di attraversamento ferroviario alla mappa di Waze segue le raccomandazioni fatte sia dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che dal Senato degli Stati Uniti.

Waze: la nuova feature pone al primo posto la sicurezza dei conducenti

Waze adesso permette di ridurre il numero di conducenti coinvolti in incidenti in prossimità di passaggi a livello. Inoltre, questa funzionalità è stata promossa dai principali operatori della rete ferroviaria e da altre organizzazioni come ad esempio l’Agenzia di Regolamentazione del Trasporto Ferroviario (ARTF) e la Stazione Ferroviaria del Canada.

Al momento, le informazioni sugli incroci ferroviari in Waze sono disponibili in Canada, Messico, Stati Uniti, Francia, Colombia, Cile, Argentina, Uruguay, Indonesia, Italia, Polonia, Belgio, Malesia, Paesi Bassi, Filippine, Irlanda, Nuova Zelanda e Israele. Il funzionamento della nuova feature è molto semplice: avvisa automaticamente i conducenti, che sfruttano l’ultima versione dell’app Waze sul proprio smartphone Android o iOS, se si trovano in prossimità di un attraversamento ferroviario.

Dani Simons, Head of Public Sector Partnerships di Waze, ha detto: “La funzione ‘Passaggio a Livello’ è il risultato di una collaborazione intersettoriale e interindustriale, sia all’interno di Waze sia all’interno nella Community, un lavoro realizzato insieme per mappare tutti gli incroci ferroviari. Questa feature esemplifica l’impegno di Waze nel costruire la propria navigation app, in quanto il primo ad implementare funzioni e sottolineare l’attenzione alla sicurezza“.