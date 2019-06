Fiat Panda Waze: debutta ufficialmente la nuova generazione

Fiat ha svelato ufficialmente la nuova Fiat Panda Waze. Presentata come “evoluzione della city car più social di sempre”, l’edizione speciale è ora disponibile con una carrozzeria bicolore. Il tetto è sempre nero mentre il resto del corpo può essere colorato di Rosso Amore, Grigio Colosseo, Blu Giotto, Bianco Gelato, Grigio Moda o Giallo Sole.

L’effetto bicolore viene messo in risalto dagli inserti in nero lucido presenti su piastre paramotore, maniglie delle portiere e calotte degli specchietti. La speciale Fiat Panda Waze, inoltre, sfoggia il logo Waze e dei cerchi in lega da 15” con finitura bicolore.

Fiat Panda Waze: il marchio di Torino presenta la nuova generazione della city car

L’abitacolo della city car torinese è caratterizzato completamente da plastica nera e da sedili anteriori speciali con un sezione centrale grigia corredata da inserti bianchi e verdi. Fiat sostiene che questi particolari danno alla vettura uno stile giovane e dinamico. Come equipaggiamenti di serie abbiamo la navigazione Waze e il Panda UConnect.

Sotto il cofano della Fiat Panda Waze troviamo un motore TwinAir da 0.9 litri che sviluppa una potenza di 85 CV, abbinato alla trasmissione manuale e alla trazione integrale (opzionale). È disponibile anche la versione con propulsore benzina da 1.2 litri che produce 69 CV ed è abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica di Torino, la prima generazione della Panda Waze è stata un enorme successo e ha contribuito ad aumentare le vendita del 45% in Europa, quindi spera che la nuova versione continui in questo modo.