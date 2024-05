Alfa Romeo E-SUV: sarà prodotto a Detroit per conquistare gli USA?

Ieri vi abbiamo riportato l’indiscrezione secondo cui Alfa Romeo E-SUV potrebbe arrivare nel 2027 ed essere costruito nella fabbrica Stellantis di Jefferson North a Detroit nel Michigan. Questo almeno secondo un documento fatto trapelare nelle scorse ore da CocheSpias. Ovviamente non sappiamo se sia vero e se si tratti di un documento recente. Stellantis infatti cambia spesso i suoi piani e dunque non possiamo escludere che si tratti di programmi già superati.

Alfa Romeo e-SUV sarà il grimaldello con il quale il Biscione farà finalmente breccia nel segmento premium del mercato USA?

Ad ogni modo se così fosse si tratterebbe della prima auto di Alfa Romeo ad essere prodotta negli Stati Uniti. A dire il vero già in passato erano girate voci sulla possibile produzione di Alfa Romeo E-SUV negli Stati Uniti. Lo stesso Imparato non lo aveva escluso dicendo che una decisione in proposito non era stata ancora presa.

Il fatto che Alfa Romeo E-SUV possa essere prodotto negli Stati Uniti comunque non stupirebbe più di tanto se si pensa che con questo modello che comunque deve ancora essere approvato da Stellantis, la casa automobilistica del Biscione proverebbe finalmente ad imporsi nel più importante mercato premium del mondo. Questo è uno dei principali obiettivi di Stellantis che vuole trasformare Alfa Romeo nel suo brand premium globale. Per diventarlo è necessario però sfondare negli USA. Auto quali Giulia, Stelvio e Tonale pur aumentando le vendite del Biscione non sono riuscite a imporsi facendo finalmente breccia nei cuori degli americani.

Discorso diverso potrebbe essere quello di un Alfa Romeo E-SUV che nascerebbe a Detroit su base della nuova Jeep Grand Cherokee e avere delle caratteristiche fatte apposta per piacere ai clienti americani. Questo modello che sarebbe lungo quasi 5 metri e avrebbe uno stile molto aerodinamico e sportivo nascerebbe su una versione allungata della piattaforma modulare STLA Large e rappresenterebbe il non plus ultra della tecnologia, del lusso, dell’abitabilità, del design e delle prestazioni di Alfa Romeo.

Il SUV riporterebbe lo storico marchio milanese nel segmento E del mercato e si collocherebbe davanti al nuovo Stelvio nella rinnovata gamma di Alfa Romeo. Vedremo dunque che novità arriveranno aproposito di Alfa Romeo E-SUV e soprattutto se sarà confermato il suo arrivo nel 2027 e la sua produzione negli USA a Detroit.