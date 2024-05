Nuova Fiat Panda: ecco come si chiamerà dall’altra parte del mondo

Nuova Fiat Panda farà il suo debutto il prossimo 11 luglio 2024 anche se vi sono grosse probabilità che prima di quella data la vettura possa essere già anticipata dalle prime immagini senza veli. Come sappiamo questa auto è molto importante per il futuro di Fiat infatti darà origine ad una nuova famiglia di auto e sarà venduta in tutto il mondo.

Ecco come si chiamerà in Sud America la nuova Fiat Panda che debutterà a luglio

La nuova Fiat Panda che avrà le sembianze di un crossover di 4 metri circa sarà venduto anche in Sud America dove avrà però un nome diverso dato che quello di Panda non è molto popolare in quell’area del mondo. Nelle ultime ore nuove indiscrezioni provenienti dal Brasile dicono che Fiat avrebbe scelto come chiamare la sua auto in quel continente. Già da tempo si vociferava del possibile uso di nomi quali Nuova Fiat Argo e Nuova Fiat Uno.

Sulla base delle ultime voci provenienti dal Brasile sembrerebbe che per la nuova Fiat Panda sudamericana sia stato scelto il nome di nuova Fiat Uno, un nome molto popolare da quelle parti. Ovviamente per il momento sono solo voci e dunque bisognerà aspettare conferme ufficiali da Fiat.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda per l’Europa sarà prodotta a Kragujevac in Serbia mentre per il Sud America lo stabilimento scelto per questa auto sarà quello di Betim in Brasile dove vengono prodotte quasi tutte le altre auto di Fiat vendute in quel mercato.

Nuova Fiat Panda utilizzerà la piattaforma di Stellantis smart car e arriverà sul mercato sia in versione termica che elettrica al 100 per cento. In entrambi i casi sarà una vettura con prezzi popolari. Infine segnaliamo che oltre che in Europa e Sud America la vettura sarà prodotta anche in Nord Africa.