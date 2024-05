Nuova Fiat Panda: dai sindacati trapela il prezzo di partenza

Ieri giornata importante di incontri tra Stellantis e sindacati. tra le varie novità la conferma che Fiat Panda sarà prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029. Parlando anche del futuro modello che sarà prodotto in Serbia è emerso quello che dovrebbe essere il prezzo di partenza della nuova Fiat Panda.

Prezzo di poco inferiore ai 15 mila euro per la nuova Fiat Panda entry level?

Diciamo che non si tratta di cifre ufficiali ma di quanto riportato da alcuni sindacalisti che hanno preso parte alla riunione avvenuta ieri presso il Ministro delle imprese e del made in Italy. A quanto pare la nuova Fiat Panda dovrebbe avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 15 mila euro. Si tratta di una cifra di cui si era già vociferato in precedenza e che di conseguenza dovrebbe essere davvero vicina alla realtà.

Ovviamente questo è il prezzo della versione a benzina che comunque sarà davvero interessante considerato quanto costano le dirette concorrenti. Si tratterebbe dunque di un prezzo molto vicino a quello della versione entry level della nuova Citroen C3. Ricordiamo ovviamente che l’auto avrà anche versioni elettriche al 100 per cento con la top di gamma da 320 km di autonomia che dovrebbe partire da circa 23 mila euro.

Nuova Fiat Panda sarà un crossover dalle forme squadrate lungo circa 4 metri che nascerà su piattaforma smart car e userà batterie LFP nelle sue versioni elettriche. La gamma di motori dovrebbe essere molto simile a quella della recente Citroen C3. La vettura sarà pratica ed essenziale come la prima generazione di Panda degli anni ’80. L’auto inoltre darà origine ad una nuova famiglia di vetture targate Fiat da cui deriverà come secondo modello nel 2025 la nuova Fiat Multipla.