La RAM TRX Mammoth di Hennessey sfida la Ford GT nella drag race | Video

Una drag race mette a confronto la RAM 1500 TRX Mammoth di Hennessey e la Ford GT. Come sanno gli appassionati (e come si percepisce chiaramente dal loro aspetto esteriore) sono due auto completamente differenti, ma sul quarto di miglio con partenza da fermo le cose potrebbero andare in modo diverso rispetto al comune pensare.

Qui, infatti, il pick-up full-size della galassia Stellantis è stato sottoposto a un vigoroso tuning, che ha spinto la potenza massima a quota 1200 cavalli. Si tratta di una cifra quasi doppia rispetto ai 647 cavalli messi sul piatto dalla supercar dell’ovale blu, ma anche il peso è moltiplicato per due. La trazione è integrale sul fuoristrada indemoniato, mentre fa leva sulle sole ruote posteriori nella coupé protagonista del match.

Screen shot da video YT Hennessey Performance

Come evidenziano i colleghi di carscoops, sulla carta i favori del pronostico, nella drag race, andrebbero alla RAM 1500 TRX Mammoth, dal cui V8 sovralimentato da 6.2 litri di cilindrata è stato tirato fuori molto più vigore energetico rispetto alla versione standard, grazie alle cure di Hennessey, che ha lavorato soprattutto su un nuovo compressore e su una specifica messa a punto della ECU, per ricavare i già citati 1200 cavalli. Questa forza giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, col supporto di un cambio automatico ZF a 8 velocità. Il peso da muovere è di 2921 chilogrammi.

Una cifra nettamente superiore ai 1521 chilogrammi registrati alla bilancia dalla Ford GT. La supercar americana è spinta da un motore EcoBoost V6 biturbo da 3.5 litri di cilindrata, in grado di produrre 647 cavalli. Il rapporto peso/potenza delle due vetture è quindi abbastanza simile, ma la coppia maggiore e la trazione integrale potrebbero avvantaggiare il pick-up vitaminizzato.

Nella prima gara, in effetti, complice una partenza più efficace, è proprio la RAM 1500 TRX di Hennessey a guadagnare il successo nella drag race, anche se la Ford GT ha recuperato progressivamente terreno. Quest’ultima ha pareggiato i conti nella seconda sfida in accelerazione, dove ha fatto suo il primato. Ma i duelli non sono finiti qui. A quelli già citati si sono aggiunti una sfida in ripresa ed una bella sul quarto di miglio con partenza da fermo. Per vedere come è andata a finire non vi resta che guardare il video. Buona visione!

Fonte | Carscoops