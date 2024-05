Stellantis: nuove nomine nel Leadership Team

Saranno operativi dall’1 giugno prossimo i cambiamenti nel Leadership Team di Stellantis che ieri sera ha annunciato tre nuove nomine e quindi una piccola riorganizzazione, che coinvolge anche il CEO di Lancia Luca Napolitano. Proprio il numero uno di Lancia, che mantiene la sua posizione a capo del costruttore torinese, è stato nominato Chief Sales & Marketing Officer di Stellantis sostituendo Thierry Koskas che invece passerà in Citroën dopo aver “gettato con successo le fondamenta della funzione di vendita e marketing globale”, si legge nella nota del Gruppo.

La promozione di Luca Napolitano segue alle parole positive nei suoi confronti espresse dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares, durante la recente presentazione della gamma relativa alla nuova Lancia Ypsilon. In questo modo Napolitano sarà in grado di portare la sua esperienza e la competenza nelle vendite a flotte e privati, oltre che quelle relative alla gestione dei concessionari e allo sviluppo della rete di vendita, anche in questo nuovo ruolo all’interno del Gruppo.

Stellantis ha diramato anche altre due nomine nel suo Leadership Team

Stellantis ha reso note anche ulteriori due nomine all’interno del suo Leadership Team. In questo modo Olivier Bourges diventa il nuovo Chief Customer Experience Officer, al posto di Richard Schwarzwald che ha lasciato Stellantis per motivazioni personali. Il compito di Bourges sarà ora quello di raggiungere gli obiettivi del Gruppo in riferimento al piano strategico Dare Forward 2030, in accordo col raggiungimento della leadership nella soddisfazione del cliente in virtù della sua concreta conoscenza del settore di riferimento e delle attività operative del Gruppo Stellantis.

Luca Napolitano

Di conseguenza, in sostituzione di Bourges diviene Responsabile del Global Corporate Office and Public Affairs Clara Ingen-Housz che è approdata in Stellantis a partire da quest’anno. In questo modo Clara Ingen-Housz diventa membro del Top Executive Team di Stelllantis, provenendo dalla posizione di Legal Counsel e Chief Ethics and Compliance Officer presso il Gruppo Saint-Gobain. Clara Ingen-Housz ha maturato una corposa carriera internazionale con esperienze a Hong Kong, New York e Bruxelles.