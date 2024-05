Nuova Fiat Panda è il motivo per cui non si fa la 500 Hybrid

Si era parlato a lungo della possibilità di arrivo di una Fiat 500e in versione hybrid. Questo soprattutto per rilanciare le vendite della city car elettrica di Fiat che ultimamente non stanno andando molto bene e di ciò ovviamente finisce per piangerne le conseguenze proprio lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove l’auto viene prodotta. Nei giorni scorsi però il CEO di Fiat Olivier Francois ha escluso l’arrivo di questo modello e la colpa sarebbe proprio della nuova Fiat Panda.

Niente Fiat 500 Hybrid: la colpa è della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda che sarà svelata il prossimo 11 luglio 2024 infatti avrà una versione hybrid dal prezzo davvero interessante. Dunque secondo Francois non c’è bisogno nella gamma di Fiat di una 500 hybrid. Il modello attuale che viene prodotto in Polonia cesserà nel corso della prossima estate e non verrà sostituito. Dunque la 500 rimarrà solo in versione elettrica al 100 per cento.

All’attuale versione però verrà introdotta una più economica e con maggiore autonomia che sfrutterà le nuove tecnologie del gruppo viste sulla recente Citroen C3 e che ritroveremo anche nella versione elettrica di Fiat Panda 2024. Per il debutto di questo modello Stellantis ha previsto un investimento di circa 100 milioni di euro.

Nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car e verrà prodotta in serbia a Kragujevac. La versione ibrida potrebbe avere un prezzo molto interessante e finire dunque per conquistare nuovi clienti compresi quelli che potrebbero prendere in considerazione l’idea di acquistare una 500 ibrida. Tra l’altro sempre a proposito dell’ibrido presto anche la Fiat 600 oltre all’attuale opzione da 100 cavalli ne aggiungerà una seconda con motore da 136 cavalli. Dunque per Fiat necessità di aggiungere altri modelli di questo tipo al momento non c’è.

Quanto alla nuova Fiat Panda ricordiamo anche che avrà versioni elettriche molto convenienti. Si parla di prezzi di partenza intorno ai 20 mila euro. Dunque le probabilità che questa auto possa diventare un successo commerciale sia in versione termica che in quella elettrica sembrdano davvero elevate.