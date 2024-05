Apre a Roma “La Maison Citroën”

L’apertura del nuovo flagship urbano di Citroën a Roma, all’interno dello store COIN di Roma Termini, è stata un successo. “La Maison Citroën” rappresenta un’interpretazione moderna e sofisticata del design e dell’ospitalità nel settore automobilistico, offrendo un’esperienza d’acquisto che fonde gli elementi fisici con quelli digitali. Dopo le inaugurazioni di successo a Milano, Bologna e Catania, questa apertura conferma l’impegno del marchio nel creare spazi innovativi e accoglienti per i clienti.

Dopo Milano, Bologna e Catania, La Maison Citroën apre anche a Roma

La Maison Citroën rappresenta un ambiente unico dove l’audacia e il comfort, valori fondanti del marchio, prendono vita. Situata nella vivace stazione Roma Termini, questa struttura fonde l’accoglienza di una casa con l’innovazione digitale, offrendo agli ospiti un’esperienza coinvolgente e immersiva nel mondo di Citroën e nelle sue ultime innovazioni.

Durante l’inaugurazione, è stata presentata la nuova Citroën Ë-C3, un’autentica espressione del marchio che incarna audacia, comfort e carattere popolare. Citroën ha ridefinito la mobilità elettrica con la nuova Ë-C3, rendendola accessibile a tutti attraverso la formula “Elettrico Sociale Citroën”. Questa formula consente di guidare la nuova Ë-C3 a partire da soli 49 euro al mese, con incentivi statali che rendono l’offerta ancora più conveniente eliminando l’anticipo.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia ha dichiarato: “Questo progetto incarna i principi fondamentali del marchio, offrendo un ambiente popolare e accessibile nel cuore delle città, come dimostrato dall’inaugurazione del nuovo store a Roma Termini. Riflette il comfort e l’ospitalità tipici delle auto Citroën, simile alla sensazione di essere a casa propria. Allo stesso tempo, è semplice, poiché i consulenti aiutano i potenziali acquirenti a completare l’acquisto online in modo agevole. La sostenibilità è un altro aspetto chiave, con una gamma esposta o disponibile per i test drive completamente elettrica. Infine, l’audacia del concept si manifesta nel suo approccio originale alla presentazione delle auto al pubblico, rompendo gli schemi tradizionali della distribuzione automobilistica e offrendo un’esperienza unica ai clienti”.