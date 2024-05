Nuova Lancia Delta: sarà l’emblema del made in Italy?

Ieri Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha nuovamente confermato che nel 2026 e nel 2028 arriveranno rispettivamente la nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. Entrambe queste auto al pari della nuova Ypsilon avranno la versione HF. Per quanto riguarda la nuova Lancia Gamma sappiamo che sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Ancora non ci sono notizie ufficiali invece sulla produzione della futura generazione di Delta che arriverà nel 2028.

La nuova Lancia Delta diventerà uno dei massimi simboli del made in Italy?

Secondo indiscrezioni dei soliti bene informati tutte ancora da confermare la nuova Lancia Delta potrebbe essere prodotta in Italia e diventare così uno dei massimi emblemi del made in Italy per quanto concerne il settore automobilistico. Questa infatti dovrebbe essere una delle sorprese che Stellantis annuncerà nei prossimi anni per quanto riguarda il nostro paese per il quale il numero uno del gruppo automobilistico Carlos Tavares ha manifestato in più occasioni la centralità che avrà nei piani della sua azienda per quanto concerne il nostro paese.

La nuova Lancia Delta dunque potrebbe essere disegnata, sviluppata e prodotta in Italia diventando uno dei massimi simboli del made in Italy e fornendo un grosso contributo al raggiungimento dell’obiettivo del milione di auto prodotte in Italia annualmente.

Ricordiamo che la nuova Lancia Delta nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga circa di 4,5 metri. La vettura dovrebbe essere solo elettrica anche se visto il rallentamento nella diffusione delle auto elettriche non possiamo escludere al 100 per cento la presenza di almeno una versione termica. Come detto in precedenza ci sarà anche una versione HF ad alte prestazioni che probabilmente riporterà la vettura nel mondo dei rally.

Per quanto riguarda la stile della nuova Lancia Delta, Luca Napolitano in diverse occasioni ha confermato che rimarrà fedele alla sua celebre antentata con un design geometrico, sportivo e muscolare. Vedremo dunque se queste voci troveranno conferma e se davvero la vettura sarà prodotta in Italia come si spera.