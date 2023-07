Fiat Pulse hybrid: il SUV debutterà nel 2024

Stellantis presenterà innovazioni meccaniche per Fiat Pulse nel 2024, rispettando i suoi piani di elettrificazione. Il prossimo anno infatti sarà svelato Fiat Pulse Hybrid. Già dallo scorso anno si parlava della prima versione ibrida che avrebbe fatto il suo debutto proprio nella gamma il SUV compatto di Fiat. All’epoca non si conosceva una data certa per il suo arrivo, ma ora si sa che avverrà il prossimo anno con il primo aggiornamento del modello.

Si avvicina il momento di Fiat Pulse Hybrid

Pulse ha debuttato nel 2021 come veicolo interamente progettato e prodotto in Sud America, a questo è seguita la Fiat Fastback, crossover coupé. Quest’ultimo beneficerà anche delle innovazioni meccaniche ibride , anche se le integrerà un anno dopo, nel 2025. Il primo passo nell’elettrificazione di Pulse sarà un sistema mild hybrid che include un generatore elettrico a 48 volt, che contribuirà alla riduzione delle emissioni del veicolo e migliorerà il risparmio di carburante con cifre adeguate per un mild-hybrid.

Le innovazioni meccaniche di Fiat Pulse Hybrid consentiranno di ottimizzare l’erogazione della coppia da 200 Nm a 249 Nm , che si rifletterà anche in uno sprint più rapido da 0 a 100 km/h. Sarà basato sul motore Turbo da 1,0 litri e sarà collegato a una trasmissione CVT . Lo stesso motore successivamente dovrebbe arrivare anche nella gamma dell’altro SUV della casa italiana: Fiat Fastback.

Questa di Fiat Pulse Hybrid comunque non sarà la prima novità eclatante che arricchirà la gamma del SUV compatto. Infatti la gamma di Pulse in precedenza si era già arricchita con la versione Abarth, lanciata a fine 2022 come primo SUV Abarth al mondo. Questa è dotata di un motore 1.3 Turbo da 185 CV e 280 Nm di coppia , abbinato a un cambio automatico a sei marce e alla trazione anteriore. Vedremo dunque dal Brasile che novità arriveranno a proposito di questo popolare modello di Fiat che nel 2022 è stato nella top ten dei modelli più venduti nel mondo dalla principale casa automobilistica italiana.