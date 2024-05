Jeep, diversi modelli tra i SUV più “apprezzati” dai ladri

Tutto il mondo è paese, si dice di solito. I furti di automobili sono numerosi praticamente ovunque, con qualche differenza, mai davvero significativa. Insomma, le auto non sono al sicuro da nessuna parte (tranne che nel proprio garage, forse!). C’è un modello Jeep che sembra essere molto “appetitoso” per i ladri che amano l’off-road. Stiamo parlando del Renegade.

Stiamo prendendo con filosofia un evento assai fastidioso, lo sappiamo, ma dobbiamo parlare di come la Renegade sia uno dei modelli più “amati” dai ladri brasiliani. Ci troviamo a San Paolo, uno stato del Brasile della parte sud-occidentale del paese tra l’oceano Atlantico e il fiume Paraná. È il più grande del Brasile per popolazione, dato che ha oltre il 2o% della popolazione brasiliana, ovvero circa 44 milioni di persone. In altre parole, si tratta dell’agglomerato più importante e popoloso del Brasile. Insomma, non proprio l’ultimo paese-campione per approfondire studi e ricavare dati significativi.

Una ricerca effettuata da Autotech Ituran, basata sui dati del Segretariato di Pubblica Sicurezza (SSP), rileva che i veicoli più vecchi a San Paolo sono maggiormente soggetti a rapine e furti. Chiaramente si tratta di un dato dovuto alla crescente necessità di manutenzione, un bisogno che aumenta la domanda di pezzi di ricambio e favorisce il ricorso al cosiddetto “mercato parallelo”.

Lo studio brasiliano identifica i modelli con il più alto tasso di rapine e furti nello stato di San Paolo nel primo trimestre del 2024. Al primo posto troviamo proprio la Jeep Renegade, con 336 casi. Il SUV, lanciato nel 2016, ha visto un calo delle vendite globali, ma rimane il SUV più popolare in Brasile. Questo successo si deve alla buona accoglienza sul mercato e alla forte domanda dei suoi componenti. Molto diffuso, certo, ma anche richiestissimo per la manutenzione di altri mezzi (possibilmente non rubati!).

In seconda posizione c’è la Ford EcoSport, con 222 casi, seguito dal Nissan Kicks con 173 casi. Al quarto posto si piazza un’altra auto Stellantis, la Jeep Compass, con 165 casi. Questo SUV è sul mercato da sette anni ed è anche questo molto richiesto.

Segue la Honda HR-V con 107 casi che, insieme al Compass, sono i modelli che hanno un profilo simile a quelli precedenti, essendo presenti sul mercato da tempo e con pezzi di ricambio molto richiesti. Con 103 casi di rapine e furti nel primo trimestre del 2024, c’è la Volkswagen T-Cross, un modello che ha avuto buone vendite e potrebbe tornare presto a essere il SUV più venduto (e più rubato?) in Brasile.