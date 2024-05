Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: anche loro avranno targhe centrali e nuovo scudetto

I prossimi modelli Alfa Romeo, incluse le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, segneranno la fine di una lunga tradizione del marchio con l’introduzione di targhe montate centralmente. Questa decisione è stata presa in risposta alle nuove normative sulla sicurezza dei pedoni.

Anche le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia avranno targhe centrali e un nuovo scudetto come Junior

Un numero significativo di modelli dell’azienda italiana presenta targhe sfalsate montate su uno dei parafanghi anteriori. La tradizione è iniziata con la Giulietta Spider del 1955, e continua oggi con le attuali Giulia, Tonale e Stelvio. Il posizionamento sfalsato consente alla griglia triangolare dello scudetto dell’Alfa di essere vista senza ostacoli.

Alfa Romeo Junior lanciata di recente presenta una targa montata centralmente, e il capo del design dell’azienda, Alejandro Mesonero-Romanos, ha confermato che sarà lo stesso con le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che saranno rivelate nei prossimi anni e anche con gli altri futuri modelli.

“Non possiamo più montare la targa lateralmente a causa delle normative di omologazione per la sicurezza dei pedoni,” ha dichiarato Mesonero-Romanos. Questa novità riguarda le modifiche apportate alle nuove norme generali di sicurezza dell’Unione Europea, volte a migliorare la protezione dei pedoni nel caso di un investimento da parte di un’auto”.

“Gli alfisti più tradizionalisti, che considerano imprescindibile per un’Alfa Romeo la presenza della targa sulla fiancata, potrebbero non essere entusiasti di questa decisione. Tuttavia, ci sono numerose bellissime Alfa Romeo nella storia che hanno la targa montata centralmente: personalmente possiedo un’Alfetta e una Giulia del 1968 che hanno la targa centrale e sono semplicemente splendide. Questa scelta ci permetterà comunque di mantenere la simmetria, e personalmente sono contento: sono uno di quelli a cui piace il piatto al centro.”

Mesonero-Romanos ha annunciato che il design di entrambi i modelli è stato definitivamente approvato e siglato, aggiungendo entusiasta che “sono fantastici. È proprio quello che la gente si aspetterebbe da una Giulia in termini di sportività, con un tocco super cool da coupé – ma non posso dire di più per ora”.

Inoltre, Mesonero-Romanos ha confermato che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia presenteranno una “nuova interpretazione” dello scudetto Alfa Romeo. Anche se non ha fornito dettagli specifici su come verrà modificato per ospitare una targa anteriore, ha chiarito che il design sarà influenzato dalla mancanza di necessità di raffreddamento del radiatore per il propulsore elettrico. Di conseguenza, si prevede che lo scudetto avrà un design grafico chiuso, simile al logo con effetto 3D ingrandito utilizzato sulla Junior.

“Con l’Alfa funzione e design vanno sempre insieme: la prossima generazione di auto avrà un logo chiuso perché saranno elettriche, e non possiamo avere la funzione dello Scudetto come era quando è stato concepito”.