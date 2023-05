Alfa Romeo: Mesonero svela come saranno le future auto del Biscione

Alejandro Mesonero Romanos con l’avvento di Stellantis è diventato il nuovo responsabile del design di Alfa Romeo. Il capo del design ha lavorato in silenzio per essere ancora una volta uno dei marchi fiorenti in quel segmento che mescola esclusività e sportività. E ora è giunto il momento di iniziare a tradurre tutto il lavoro in prodotti e modelli specifici. Parlando con la stampa del suo paese Mesonero ha confermato che la prima novità del Biscione la vedremo a inizio settembre e, come ci racconta Mesonero, sarà la prima di quattro nuove vetture che il marchio del biscione metterà in commercio a partire dal 2024. Lo spagnolo ha pure confermato che il logo non sarà toccato con le nuove auto.

Ecco cosa ha detto Mesonero-Romanos a proposito dei futuri modelli di Alfa Romeo

Mesonero ha anticipato che molti dei futuri modelli di Alfa Romeo avranno una parte posteriore più aerodinamica rispetto ai modelli attuali nello stile della mitica 8C. A proposito del futuro elettrico della casa milanese, lo spagnolo ha dichiarato: “Per noi non è un problema, lo vedo più come un vantaggio che come uno svantaggio. Non vede il pericolo che tutte le auto elettriche abbiano lo stesso aspetto, pensa che se ciò accade è perché non si corre rischi con il design per paura che non piaccia al pubblico, non per mancanza di possibilità”.

Per quanto riguarda i nomi, anche lui come il CEO Imparato ha confermato che con le future auto saranno mantenuti alcuni dei nomi leggendari che hanno fatto la storia di Alfa Romeo. Altri modelli che in un certo modo influenzeranno nello stile le future auto del Biscione sono la Disco Volante e la Alfa Romeo 33. Per quanto riguarda il futuro, Mesonero Romanos è sicuro che i marchi automobilistici si evolveranno verso nuove soluzioni di mobilità. Il capo del design ha pure ammesso che lui e il suo team stanno studiando l’Intelligenza Artificiale che in futuro potrebbe essere di grande aiuto nel realizzare i nuovi modelli che arricchiranno la gamma della casa milanese.