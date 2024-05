La nuova Lancia Ypsilon è Mobility Partner dell’Umbria Jazz Festival

La 51esima edizione dell’Umbria Jazz Festival si svolgerà dal 12 al 21 luglio prossimi; parliamo di uno dei festival musicali più noti e apprezzati del nostro Paese, realizzato presso l’Arena Santa Giuliana di Perugia e in altre suggestive location della città umbra. Al prestigioso evento prenderà parte anche Lancia. Il costruttore torinese di casa Stellantis sarà infatti Mobility Partner dell’evento con la nuova Lancia Ypsilon; Lancia metterà a disposizione dell’organizzazione ben sette nuove Lancia Ypsilon per garantire gli spostamenti degli artisti fra le vie di Perugia.

Umbria Jazz Festival è una rassegna nata già nel 1973, un evento di caratura internazionale che offre da sempre un calendario ricco di spettacoli dove si mescolano talenti affermati e giovani emergenti. L’evento si affianca a molteplici altri eventi culturali e workshop di vario tipo. La nuova Lancia Ypsilon ben si pone all’interno di un evento apprezzato da un pubblico raffinato che potrà così apprezzare la rinnovata eleganza della nuova hatchback di Segmento B di casa Lancia, disponibile sia elettrica che ibrida.

Oltre ai sette esemplari destinati agli spostamenti degli artisti fra le diverse location dell’Umbria Jazz Festival di Perugia, un altro esemplare verrà esposto in Piazza Matteotti, al centro della città, cuore vero di tutto l’evento. In questo modo si potranno apprezzare le forme, ispirate a modelli iconici nella storia del marchio, oltre che la sua proverbiale eleganza e il nuovo linguaggio di design ragionato a partire dal nuovo Calice composto da tre raggi a LED sul frontale. Risultano poi apprezzabili anche le caratterizzazioni specifiche dell’abitacolo che per la prima volta introduce il sistema S.A.L.A. ovvero un’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e piacevole in ogni condizione.

La nuova Lancia Ypsilon non sarà l’unica protagonista dell’Umbria Jazz Festival

Presso l’Arena Santa Giuliana il costruttore allestirà anche l’inedito Lancia Stage. Un palco dedicato che permetterà a tanti musicisti di esibirsi prima e dopo ogni concerto realizzato sul palco principale. Tra le esibizioni più attese c’è sicuramente quella di Nile Rodgers & CHIC del prossimo 20 luglio; l’evento sponsorizzato da Lancia vedrà tra i protagonisti il cantautore, arrangiatore, compositore, produttore e chitarrista americano che ha dato vita a capolavori indimenticabili.

Lancia Ypsilon

Allo stesso tempo Lancia e Radio Monte Carlo saranno pure protagoniste di un viaggio a tappe, con partenza da Milano l’11 luglio e arrivo a Perugia nel pomeriggio, con la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina. Protagonisti del viaggio saranno Isabella Eleodori e Alberto Davoli, che conducono “Happy Together” su Radio Monte Carlo, che racconteranno le caratteristiche distintive della nuova Lancia Ypsilon dove ogni elemento contribuisce a ricreare un vero e proprio salotto accogliente, ispirato alle più belle abitazioni di design italiane.

Passa quindi anche dalla partecipazione al prossimo Umbria Jazz Festival il percorso di Rinascimento di Lancia, utile per diventare un marchio sempre più desiderabile nell’importante mercato premium europeo, guardando anche ad un modello necessario per ragionare su una transizione sempre più importante nei confronti della mobilità elettrica. Come è noto, la strategia di elettrificazione di Lancia prevede anche l’introduzione di un complessivo di tre modelli distribuiti in maniera da presentarne uno ogni due anni; così, a partire dal 2026, Lancia presenterà esclusivamente modelli alimentati da propulsori elettrici.

Un ruolo importante, in questo processo di Rinascimento del marchio, è rappresentato dai nuovi showroom Casa Lancia rinnovati seguendo una nuova Corporate Identity sulla base di concetti come qualità, elettrificazione, sostenibilità e un nuovo modello di vendita. Già il costruttore ha rinnovato i primi 100 concessionari in Italia, quelli dove si è già vista la nuova Lancia Ypsilon che sarà protagonista della nuova rete di 70 nuovi concessionari (inizialmente) disposti in altrettante grandi città europee.