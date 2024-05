Imparato: “Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno disegnate a Torino e prodotte a Cassino”

Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato dopo le polemiche su Alfa Romeo Junior primo modello del Biscione ad essere prodotto in Polonia ha voluto evidenziare nel corso di una recente intervista l’italianità delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che arriveranno sul mercato nei prossimi anni.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: Imparato evidenzia che saranno auto 100% italiane essendo disegnate a Torino e prodotte a Cassino

Il CEO di Alfa Romeo ha ricordato che queste due auto saranno italiane al 100 per cento. Infatti le nuvoe Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno disegnate a Torino dal Centro Stile Alfa Romeo e prodotte a Cassino nel Lazio nel famoso stabilimento di Stellantis dove vengono prodotte le attuali generazioni.

“Posso affermare con grande certezza che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia daranno un grande impulso al nostro marchio. E non dovremo aspettare a lungo, dato che presenteremo la nuova Stelvio già nella seconda metà dell’anno prossimo, seguita dalla nuova Giulia nella primavera del 2026. La Giulia sarà un’auto splendida, offrendo il massimo in termini di prestazioni e stile di guida. Le nostre nuove generazioni di vetture saranno caratterizzate da una qualità eccezionale e tecnologie all’avanguardia, poiché in Alfa Romeo lavoriamo con una passione straordinaria” ha dichiarato nel corso di una recente intervista il CEO Imparato.

Ricordiamo che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le prossime due novità ad arrivare nella gamma del Biscione. La prima delle due che vedremo è la nuova Stelvio che farà il suo debutto nel corso della seconda metà del prossimo anno e sarà la prima auto di Stellantis in Europa su piattaforma STLA Large. Poi a seguire circa un anno dopo sarà la volta della nuova Giulia che in gamma avrà anche una versione Quadrifoglio da mille cavalli e che secondo Imparato sarà bellissima.