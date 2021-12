Jeep si mette a fare concorrenza a Tesla Cybertruck?

Quando Tesla Cybertruck è stato presentato negli scorsi anni dal numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk, il suo strano design fece molto scalpore. Il modello infatti sembrava uscito da un film di fantascienza più che da un produttore di auto e ovviamente tante persone si chiesero se davvero una vettura di questo tipo potesse avere successo.

Le tantissime prenotazioni che il modello ha ricevuto prima ancora di entrare in produzione sembrano propendere per questa ipotesi. In tanti si domandano allora perchè altri produttori non si cimentino nel provare a lanciare modelli di questo tipo.

Tesla Cybertruck: ecco come sarebbe il suo concorrente fatto da Jeep

Uno di questi marchi potrebbe essere proprio Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis negli scorsi anni è tornata a bazzicare nel segmento dei pickup con il lancio di Jeep Gladiator.

Sul web un render prova adesso ad immaginare come sarebbe un futuro pickup di Jeep per fare concorrenza diretta a Tesla Cybertruck. Si tratta dell’opera di Aitor Amigo Lopez che ha condiviso alcuni rendering non ufficiali su Behance, che sicuramente non sono approvati dalla casa automobilistica.

La proposta sembra uno strano mix tra un Tesla Cybertruck e una Jeep Gladiator. Sembra molto difficile onestamente che Jeep possa pensare in futuro di lanciare sul mercato un modello di questo tipo.

Rimane il fatto che Tesla Cybertruck ha comunque catturato l’attenzione di molti con Tesla che ha già ottenuto una grossa mole di denaro solo considerato gli anticipi pagati da chi ha prenotato il veicolo. Dunque la domanda che tanti si fanno è chi sarà la prossima casa automobilistica che deciderà di seguire Tesla con il lancio di un modello tanto originale.

