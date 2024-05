Nuove Fiat Panda e Multipla: la rivoluzione sta per cominciare

Nuove Fiat Panda e Multipla sono le prossime grandi novità di Fiat che rappresenteranno una vera e propria rivoluzione per la principale casa automobilistica italiana. Con esse infatti avrà origine una nuova famiglia di auto che dovrebbe consentire a Fiat di conquistare preziose quote di mercato non solo in Europa a livello globale.

Una vera e propria rivoluzione è quella che avverrà con le nuove Fiat Panda e Multipla

Nuove Fiat Panda e Multupla dunque rappresenteranno un momento importante nella storia di Fiat e non è un caso infatti che la presentazione ufficiale della nuova Panda avvenga proprio nel giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività giorno 11 luglio 2024. Questa auto che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e che avrà le sembianze di un crossover di 4 metri dalle forme squadrate dovrebbe infatti rappresentare una sorta di modello simbolo del nuovo corso della casa torinese che cercherà di rendere le auto elettriche alla portata di tutti.

Nuova Fiat Panda infatti avrà una gamma di versioni che all’elettrico e al termico spiccherà per prezzi molto interessanti. Lo stesso accadrà anche con la nuova Fiat Multipla che debutterà nel corso del 2025. Questa auto sarà un crossover lungo 4,4 metri e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. Anche in questo caso ci saranno versioni termiche ed elettriche e la piattaforma sarà la stessa e cioè la smart car. Le nuove Fiat Panda e Multipla saranno entrambe prodotte all’estero. La nuova Panda in Serbia a Kragujevac e la nuova Multipla in Marocco a Kenitra. Stellantis però ci tiene a precisare che le auto hanno un’anima italiana essendo state disegnate dal Centro Stile Fiat di Torino e sviluppate nel nostro paese.

Vedremo dunque se davvero il marchio torinese di Stellantis con le nuove Fiat Panda e Multipla riuscirà a cambiare passo crescendo ancora e confermandosi come marchio leader di Stellantis sotto il profilo delle vendite.