Nuova Fiat Panda: sarà ispirata al Lingotto, essenziale e sostenibile

Si avvicina sempre di più il momento di svelare la nuova Fiat Panda. La presentazione ufficiale è attesa per il prossimo 11 luglio ma vi sono grosse probabilità che già nelle prossime settimane possano trapelare le prime immagini senza veli del modello di produzione. Addirittura qualcuno ipotizza prima della fine del mese altri parlano invece di giugno.

Semplice ed essenziale con un prezzo inferiore ai 15 mila euro: ecco come sarà la nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda che sarà prodotta in Serbia e avrà le sembianze di un crossover lugno 4 metri nascerà su piattaforma smart car e sarà un’auto semplice ed essenziale. Da questo punto di vista ci sarà un ritorno al passato e più precisamente alla prima generazione di Panda. Quanto al suo stile chi ha già visto l’auto dice che sarà una via di mezzo tra la concept svelata nelle scorse settimane dalla stessa Fiat attraverso alcuni teaser e la recente Citroen C3 auto con cui sarà gemellata condividendo la stessa gamma di motori e vari componenti oltre ad avere la stessa piattaforma.

Nuova Fiat Panda sarà inoltre ispirata al celebre edificio del lingotto e alla sua famosa pista ovale. Ad esempio la forma ovale de “La Pista 500” si rifletterà negli interni della vettura, dalle linee della plancia agli schermi e ai sedili. Ma ovviamente ci saranno anche altri richiami al celebre edificio di Fiat che si trova a Torino. La principale casa automobilistica italiana ha pure confermato che per questa sua importante auto punterà forte anche sull’uso di materiali sostenibili come plastiche riciclate e tessuti di bambù.

La gamma di motori come dicevamo poc’anzi dovrebbe essere molto simile a quella della Citroen C3 anche se ovviamente non possiamo escludere qualche sorpresa. Per quanto riguarda i prezzi si potrebbe partire da meno di 15 mila euro per la entry level a benzina mentre la versione elettrica low cost che però vedremo in un secondo momento potrebbe partire da 20 mila euro. Ricordiamo infine che dalla nuova Fiat Panda nascerà una nuova famiglia di auto tra cui la nuova Fiat Multipla che debutterà entro la fine del prossimo anno.