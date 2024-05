La gamma Lancia beneficia dei nuovi incentivi governativi

I nuovi incentivi governativi per l’acquisto di veicoli non inquinanti appartenenti alle categorie veicoli, motocicli e ciclomotori e veicoli commerciali sono ufficialmente partiti. Per chi vorrà scegliere un nuovo veicolo a marchio Lancia sarà conveniente sapere che l’intera gamma del costruttore torinese, compresa quindi la Lancia Ypsilon della generazione precedente a quella attuale, beneficia delle nuove agevolazioni statali utili per l’acquisto con anche una forte scontistica.

La gamma del costruttore torinese di casa Stellantis si caratterizza, infatti, per la disponibilità di veicoli a basse emissioni dall’elevata innovazione tecnologica. Gli incentivi si possono quindi abbinare alla Lancia Ypsilon della precedente generazione, disponibile ufficialmente fino al prossimo mese di giugno, così come alla nuova Lancia Ypsilon che introduce il nuovo Rinascimento del marchio ed è disponibile con propulsore elettrico o nella variante ibrida.

La nuova Lancia Ypsilon si potrà portare a casa con un finanziamento da 130 euro al mese

Proprio in queste ultime settimane Lancia ha presentato l’intera gamma, in tre allestimenti, della nuova Ypsilon; in tutti i casi si può avere sia nella variante elettrica che in quella ibrida. Parliamo delle Ypsilon, destinata a un pubblico più giovane, Ypsilon LX, che è la variante più ricca e completa della gamma, e la Ypsilon Edizione Cassina per sentirsi come a casa.

In caso di rottamazione di un veicolo di proprietà, appartenente alla classe di emissione fino alla Euro 2, si potrà accedere agli incentivi statali acquistando la nuova Lancia Ypsilon con una rata mensile di 130 euro per 36 mesi, sia se sceglie di acquistare l’ibrida da 100 cavalli sia nel caso dell’elettrica da 156 cavalli. Alla scadenza del finanziamento di 36 mesi si potrà scegliere se sostituire la Ypsilon, se tenerla pagando una rata finale o se restituirla.

Pure la “vecchia” Ypsilon potrà beneficiare degli incentivi statali, sempre in caso di rottamazione di un veicolo di proprietà di classe Euro 0, Euro 1 o Euro 2. L’offerta studiata in collaborazione con Stellantis Financial Services stavolta prevede che la Lancia Ypsilon Hybrid Oro venga proposta a 9.900 euro con un importo mensile di 79 euro per 35 mesi con anticipo di 1.228 euro e rata finale residua di 9.032 euro. L’offerta risulterà valida fino al prossimo 31 maggio sulle vetture in pronta consegna.