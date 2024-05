Stellantis annuncia importante nomina per il Nord America

Stellantis North America ha nominato oggi Matt Thompson vicepresidente senior delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, con effetto immediato. Thompson supervisionerà la pianificazione e gli incentivi delle vendite negli Stati Uniti, le promozioni delle vendite al dettaglio, le relazioni con i concessionari e le operazioni sul campo a sostegno dei marchi.

Stellantis North America nomina Thompson responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti

Veterano dell’azienda da 25 anni, Thompson ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando a fianco della rete di concessionari in vari incarichi negli Stati Uniti, ricoprendo diversi ruoli nei business center del Nordest e del Midwest. Recentemente è stato vicepresidente della pianificazione e dei programmi di vendita.

“Matt ha una profonda esperienza nel supporto della nostra organizzazione di vendita e più recentemente si è concentrato sugli aspetti più critici della nostra attività commerciale”, ha affermato Carlos Zarlenga, Direttore operativo di Stellantis Nord America.

“Le esperienze di Matt sono preziose in questo momento di transizione per il settore e per la nostra azienda. Con la nostra scuderia di marchi iconici, continueremo a offrire ai consumatori prodotti entusiasmanti e indispensabili per competere nel mercato iper competitivo di oggi” ha affermato il numero uno del gruppo automobilistico in Nord America. Thompson sostituisce Jason Stoicevich che ha deciso di lasciare la società per motivi personali. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Nord America per l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. Quella regione rimane fondamentale per la futura crescita dell’azienda nonostante il leggero calo delle vendite che si è registrato negli ultimi tempi.