Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo nel 2023: arrivano i dati ufficiali

Nelle scorse ore sono arrivati i dati ufficiali relativi alle vendite del mercato automobilistico nel 2023. Nonostante negli scorsi mesi i dati provvisori la indicavano già come la “regina”, si attendevano i dati di vendita ufficiali: la Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo del 2023, come certificato dai dati di vendita di Jato Dynamics.

Tesla Model Y si prende tutto, è l’auto più venduta del 2023: anche la Model 3 nella Top 10

Con ben 1,223 milioni di unità, la Model Y si prende con forza il primo gradino del podio di questa importante classifica, con una crescita del 64% rispetto al 2022. Segue la Toyota RAV 4 con 1,07 milioni di unità, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Sul gradino più basso del podio troviamo la Honda CR-V con 846.000 unità vendute in tutto il mondo. Seguono Toyota Corolla con 803.000 immatricolazioni, la versione Cross della Corolla con 715.000 unità vendute e la Toyota Camry con 650.000 unità.

A seguire il pick-up americano Ford F-150 con 623.000 unità vendute e alla Toyota Hilux con 605.000 esemplari venduti. Completano la Top 10 la Nissan Sentra con 534.000 unità piazzate e la Tesla Model 3 con 508.000 unità vendute in tutto il mondo. Per la prima auto europea in classifica bisogna andare alla 20esima posizione, dove troviamo la Volkswagen Polo con 364.000 esemplari venduti.

Un risultato comunque decisamente positivo per Tesla, che è riuscita a piazzare nella Top 10 i due suoi modelli più apprezzati dagli automobilisti. Difficilmente la casa automobilistica riuscirà a ripetersi quest’anno, con le vendite in drastico calo sin dall’inizio dell’anno. Nonostante le difficoltà, al momento la Model Y si trova in prima posizione, nella classifica relativa alle auto elettriche, con 331.443 unità vendute in tutto il mondo da Gennaio ad Aprile 2024. Tuttavia, sarà molto difficile ripetere gli stessi numeri dello scorso anno. Per questo motivo Elon Musk ha annunciato una novità molto interessante: entro il 2025 ci sarà il debutto di 3 nuovi modelli elettrici.