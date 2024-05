Stellantis: l’incontro di Tavares con i sindacati sarà importante per capire il futuro di Melfi

Vi abbiamo scritto ieri che lunedì 27 maggio a Torino il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares incontrerà i sindacati italiani. A quanto pare, questo incontro tra le altre cose servirà a chiarire una volta per tutte il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi che come sappiamo nei prossimi anni dovrebbe ospitare 5 nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium tra cui la nuova Lancia Gamma e l’erede di Jeep Compass.

Nell’incontro di lunedì prossimo tra il CEO di Stellantis Tavares e i sindacati si farà il punto della situazione relativa al futuro di Melfi

Gerardo Evangelista segretario della Fim Cisl Basilicata ha confermato che questo incontro sarà l’occasione giusta per fare il punto sulla situazione dello stabilimento di Melfi. Secondo il sindacalista lunedì prossimo si capirà precisamente quali saranno i modelli che verranno prodotti nel sito di Stellantis nei prossimi anni e a quali marchi esattamente apparterranno. Inoltre si dovrebbero finalmente conoscere i tempi esatti di avvio di produzione di ogni singolo modello.

Al momento le uniche certezze sono che Fiat 500X continuerà ad essere prodotta fino al 2025 mentre la Jeep Renegade fino al 2026. Vedremo dunque cos’altro verrà fuori a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi. Questo ovviamente non sarà l’unico argomento di discussione tra il numero uno di Stellantis e i sindacati. Si parlerà sicuramente anche di Mirafiori che come sappiamo non sta vivendo un bel periodo e degli altri stabilimenti del gruppo in Italia.

Vedremo dunque se da questo incontro tra Carlos Tavares e i rappresentanti dei principali sindacati italiani emergerà qualcosa di interessante per il futuro del gruppo Stellantis nel nostro paese.