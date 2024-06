Lancia conclude la sua 1000 Miglia 2024 nel migliore dei modi

Si è appena conclusa la 1000 Miglia 2024, con più di 400 auto d’epoca partecipanti alla gara che ha lasciato Bologna per tornare a Brescia, città dove storicamente la corsa ha sempre avuto inizio. Passò località incantevoli, tra cui Ferrara, Sirmione, Desenzano del Garda e Salò, con paesaggi tipicamente italiani. Alla 42a edizione della corsa parteciparono 30 vetture Lancia, un numero considerevole per esprimere lo storico ruolo da protagonista del marchio nella “corsa più bella del mondo”, come dichiarò Enzo Ferrari.

La Mille Miglia 2024 ha segnato il ritorno di Lancia a questa competizione nell’anno del Rinascimento del marchio

Il marchio Lancia ha partecipato alla competizione con una Lancia Aurelia B20 GT del 1951, una delle nove vetture più belle della storia del marchio che ha ispirato il design dei futuri modelli, guidata dall’ex pilota di rally Miki Biasion e dalla giornalista italiana Savina Confaloni.

La Nuova Lancia Ypsilon ha concluso al terzo posto partecipando per la prima volta alla 1000 Miglia Green. La prima vettura della nuova era del marchio ha quindi debuttato con successo, proprio nei giorni in cui vengono effettuate le prime consegne ai clienti finali di tutta Italia, sia in versione elettrica che ibrida, presso le concessionarie Lancia rinnovate con la nuova Corporate Identity. Un risultato importante in termini di prestazioni e potenzialità del modello, che porta il marchio nell’era dell’elettrificazione.

“Lancia torna alla 1000 Miglia, dopo un’assenza di sei anni, proprio nell’anno in cui festeggiamo il 70 ° anniversario della prima vittoria del leggendario Alberto Ascari, nel 1954, e nell’anno in cui abbiamo lanciato il nostro piano di Rinascimento. Un ringraziamento speciale va a Miki Biasion e Savina Confaloni, che hanno guidato la Lancia Aurelia B20 GT del 1951 in uno splendido percorso attraverso il nostro Bel Paese, e all’intero equipaggio che ha guidato la Nuova Ypsilon Edizione Cassina. Un anno speciale per Lancia, festeggiato partecipando alla corsa più bella del mondo e ottenendo un brillante podio alla 1000 Miglia Verde per la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ora disponibile sia in versione elettrica che ibrida versioni.” ha dichiarato Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio premium di Stellantis.