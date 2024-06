Nuova Fiat Panda: in Brasile sostituirà in un sol colpo due vetture

Nuova Fiat Panda è stata svelata a sorpresa nella giornata di ieri con le prime immagini ufficiali. La presentazione ufficiale però avverrà il prossimo 11 luglio giorno in cui saranno svelati tutti i dettagli compresi quelli relativi ad allestimenti, gamma di motori e prezzi.

Nuova Fiat Panda: in Sud America potrebbe cambiare nome e rimpiazzare ben due auto nella gamma della casa torinese

Nuova Fiat Panda sarà una vera e propria auto globale. Di conseguenza sarà prodotta e venduta in almeno tre diversi continenti: Europa, Africa e Sud America. Questa vettura per l’Europa sarà prodotta in Serbia a Kragujevac mentre per il Sud America sarà prodotta presso lo stabilimento Fiat di Betim in Sud America. Qui questa auto quasi certamente avrà un nome diverso. Si era vociferato si potesse chiamare nuova Fiat Uno ma al momento sembra più probabile che alla fine si possa chiamare nuova Fiat Argo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sud America la nuova Fiat Panda in quella regione potrebbe prendere il posto non di una ma di due auto. Infatti oltre all’attuale Fiat Argo si dice che anche la city car Fiat Mobi potrebbe non essere rinnovata. Toccherà dunque alla nuova Panda prendere il loro posto con la speranza di aumentare ulteriormente le vendite in Brasile e negli altri paesi sudamericani dove comunque i numeri della casa torinese sono già molto positivi.

Li comunque il suo arrivo non è previsto molto presto. Si vocifera che la presentazione possa avvenire nel corso del primo trimestre del 2026. Dunque manca oltre un anno al suo lancio in quel continente. infine segnaliamo anche che la Nuova Fiat Panda in Brasile avrà i motori 1.0 Firefly collegati al cambio manuale e anche il 1.0 Turbo Flex 200 con trasmissione CVT e sistema ibrido 12V MHEV (BSG). Vedremo se queste voci risulteranno vere.