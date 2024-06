Stellantis: stop alle cromature a partire dalla Jeep Wagoneer S

Stellantis si è impegnata a eliminare le cromature su tutti i suoi nuovi modelli. Il piano ha anche un nome. All’interno del gruppo questo piano è stato soprannomianto “Death Chrome” come ha affermato il capo progettista globale dell’azienda, Ralph Gilles. I veicoli del gruppo, incluso il suo ultimo modello Jeep Wagoneer S, saranno dotati di stemmi e finiture che potrebbero non avere la lucentezza a specchio delle cromature, ma i clienti li apprezzeranno ancora di più, promette Gilles.

Stellantis ha deciso di rinunciare completamente al cromo che è cancerogeno

“Death of Chrome” di Stellantis nasce in risposta al lato oscuro meno conosciuto della cromatura. Il cromo esavalente, o “cromo 6”, la forma dell’elemento cromo coinvolto nel processo di placcatura, è un agente cancerogeno aggressivo, secondo le autorità di regolamentazione governative negli Stati Uniti e in Europa.

“Il cromo esavalente è un agente cancerogeno che è il secondo più potente contaminante atmosferico tossico identificato dallo stato”, ha affermato il California Air Resources Board. “È 500 volte più tossico dei gas di scarico diesel e non ha un livello di esposizione sicuro.”

Ciò non significa che le parti cromate della tua auto o moto siano pericolose. La forma metallica del cromo che conferisce lucentezza allo specchio al logo o alle finiture di una marca automobilistica è perfettamente sicura. Il rischio per la salute umana arriva durante il processo di galvanica, dicono gli enti regolatori, quando il cromo esavalente utilizzato può entrare in contatto con i lavoratori o essere rilasciato nell’atmosfera. Da qui dunque la decisione di Stellantis.

Il cromo esavalente viene utilizzato in numerosi settori diversi oltre a quello automobilistico. Secondo l’ Occupational Safety and Health Administration, viene utilizzato anche per aumentare la durezza dell’acciaio, ad esempio, e come agente anticorrosivo aggiunto alle vernici. Nel 2019, si è scoperto che la melma verde che fuoriusciva su un’autostrada vicino a Detroit era cromo esavalente fuoriuscito da un’azienda vicina. In quel caso, un’agenzia ambientale del Michigan ha ripulito il materiale tossico.