Alfa Romeo: saranno queste le auto che vedremo da adesso al 2030?

Alfa Romeo nei prossimi anni ha in programma di lanciare una nuova auto ogni anno. Questo sempre che nel frattempo i primi lanci risulteranno dei successi commerciali e sempre che la situazione geopolitica globale lo permetta. Dopo il SUV Tonale nel 2022, la nuova 33 Stradale nel 2023 e Junior nel 2024, sappiamo già che nella seconda metà del 2025 sarà il momento della nuova Stelvio mentre nella primavera del 2026 toccherà alla nuova Giulia.

Ecco anno per anno quali potrebbero essere le novità previste per la gamma di Alfa Romeo

Per quanto riguarda la nuova Stelvio nascerà a Cassino su piattaforma STLA Large e chi ha visto la concept dice che è molto bella. A proposito invece della nuova Alfa Romeo Giulia sappiamo che avrà una versione Quadrifoglio con oltre mille cavalli e che il suo stile sarà più coupeggiante rispetto al modello attuale.

Questi al momento sono i modelli sicuri. Per gli altri si attende l’approvazione da parte di Stellantis che però salvo catastrofi arriverà. Il 2027 potrebbe essere il momento giusto per il debutto del nuovo E-SUV che ancora non ha un nome e che dovrebbe essere il modello giusto per poter finalmente sfondare in mercati importanti come Cina e Stati Uniti.

Il 2028 invece potrebbe essere l’anno giusto per vedere tornare nella gamma della casa automobilistica del Biscione una berlina compatta che potrebbe essere erede di Giulietta. Non è detto però che si chiamerà sempre Giulietta. Qualcuno ipotizza anche i nuovi di nuova Alfetta o di nuova Brera. Di questa auto sappiamo che non sarà una classica berlina a due volumi ma avrà uno stile da coupè e la coda tronca. L’auto dovrebbe essere venduta solo in Europa ma non escludiamo cambiamenti in proposito.

Il 2029 potrebbe essere invece l’anno giusto per il debutto di una seconda segmento E che potrebbe essere una berlina di grandi dimensioni che forse potrebbe chiamarsi nuova GTV. Infine il 2030 potrebbe essere l’anno in cui conosceremo la nuova Alfa Romeo Tonale che a 8 anni dal debutto potrebbe dare origine alla sua seconda generazione che molto probabilmente sarà solo elettrica al 100 per cento.

Potrebbero essere dunque queste le future sorprese nella gamma di Alfa Romeo. Qualcuno inoltre ipotizza almeno un altro modello del programma bottega quello da cui è nata la nuova 33 Stradale. In questo caso si potrebbe trattare di una nuova Duetto, una vettura che il CEO Imparato vorrebbe rivedere nuovamente ma molto dipenderà da come andranno le cose con i futuri modelli del Biscione a cominciare da Alfa Romeo Junior i cui ordini si sono aperti nei giorni scorsi.

Tra un paio di anni comunque dovremmo avere le idee più chiare su quello che accadrà in futuro nella gamma dello storico marchio milanese in quanto capiremo come saranno andate le cose e soprattutto quelle che potrebbero essere le future prospettive del marchio che il gruppo Stellantis vorrebbe trasformare in una sorta di brand premium globale.