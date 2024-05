Nuova Alfa Romeo GTV: potrebbe arrivare se il Biscione continuerà a fare utili

Nuova Alfa Romeo GTV è una di quelle auto di cui si parla spesso anche se a dire il vero ora come ora non è un modello tra quelli che sono stati ufficialmente confermati da Alfa Romeo per quanto riguarda la sua gamma nei prossimi anni. Al momento dopo Tonale e Junior sono state confermate solo le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia. Tuttavia dato che è stato assicurato che arriverà un nuovo modello ogni anno fino al 2030, le probabilità che una vettura di questo tipo anche se con un nome diverso possa arrivare sembrano esserci.

Se le cose andranno per il verso giusto per il Biscione potrebbe esserci spazio anche per una nuova Alfa Romeo GTV

Nuova Alfa Romeo GTV è il soprannome che abbiamo dato ad una futura berlina coupé di segmento E più grande di Giulia che potrebbe in futuro rappresentare la classica ciliegina sulla torta di una gamma rinnovata che oltre ai modelli che abbiamo citato potrebbe accogliere anche una erede di Giulietta e un nuovo E-SUV. La vettura se si farà nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large e dovrebbe essere solo elettrica, anche se di questi tempi visto l’andazzo non possiamo escludere che alla fine qualche versione ibrida arrivi pure.

Nuova Alfa Romeo GTV, che qui vi mostriamo in un paio di render che sono apparsi sul web negli ultimi anni, potrebbe essere l’auto più potente di Alfa Romeo quantomeno nella sua versione Quadrifoglio che sarebbe addirittura superiore alla futura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che si dice possa arrivare a circa 1000 cavalli di potenza. Questo significa che ne dovrebbe avere ancora di più. Inoltre sarebbe un’auto assolutamente lussuosa, tecnologica e con un design di altissimo livello con l’obietto di permettere al Biscione di sfondare in un segmento di mercato dove adesso le tedesche la fanno da padrone.

Nuova Alfa Romeo GTV

Ricordiamo infatti che Alfa Romeo vuole diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis e per esserlo dovrà sfondare definitivamente in Cina e Stati Uniti. Un modello di questo tipo potrebbe dare un grosso contributo alla causa. Molto però dipenderà da come andranno le cose per il Biscione nei prossimi anni. Ricordiamo che la casa milanese è tornata da qualche anno a fare utili. Se le cose continueranno in questa maniera allora le possibilità di vedere realmente una vettura di questo tipo nella sua gamma sembrano crescere in maniera considerevole.