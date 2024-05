Lancia ingolosisce gli appassionati con un teaser della Ypsilon, “HF is back”

Lancia, un nome molto speciale: cosa vi viene in mente? Quando si pensa al nome dello storico marchio italiano, milioni di appassionati immaginano immediatamente i rally, l’indimenticabile sigla HF. HF è un simbolo distintivo che il marchio italiano (facente parte di Stellantis) è pronto a riportare in vita con la nuova Lancia Ypsilon. Annunciata e “studiata” da tempo da appassionati e curiosi, la nuova Ypsilon potrebbe essere una delle sorprese italiane più piacevoli degli ultimi tempi.

Come ormai saprete, la Lancia Ypsilon che conosciamo da oltre vent’anni non sarà più la stessa prossimamente. Il brand ha già svelato ufficialmente la nuova Ypsilon, completamente rinnovata e decisamente “cresciuta”, nel senso che il modello 2024 è una vera e propria grande utilitaria, non più una city car di segmento A come la ricordiamo praticamente da sempre.

A questo punto possiamo paragonarla alla Peugeot 208, anche se Lancia ha dotato il modello di uno stile unico e inedito per il marchio, sia all’esterno che all’interno. Con la 208, condivide essenzialmente solo la piattaforma Stellantis e le motorizzazioni. Rispetto all’utilitaria francese, però, la nuova Ypsilon avrà qualcosa di speciale: una variante HF che tornerà nel mondo dei rally in grande stile. Un teaser sulla pagina ufficiale di Lancia ha fatto ingolosire moltissimi fan proprio con un video pubblicato nel primo pomeriggio di oggi.

Questa notizia circolava già da tempo, se ne parla come una speranza e come una certezza allo stesso tempo, data la grande nostalgia e la grande novità che questa ex city car rappresenta per il marchio.

Lancia, dunque, ha voluto alimentare l’entusiasmo degli appassionati, creare quella giusta dose di hype, pubblicando un nuovo video sui suoi canali social, in cui ha ricordato i 15 titoli mondiali conquistati con la Stratos, la Delta (si vede infatti una Lancia Delta HF sfrecciare in un circuito sterrato) e naturalmente la 037. Insomma, Lancia annuncia che per la Ypsilon “HF sta tornando!”, come recita proprio il titolo, in inglese per far contenti tutti i “mondi Stellantis” del mega gruppo. Non resta che aspettare ulteriori dettagli.