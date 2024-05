Fiat: ecco quali sono state le 10 auto più vendute in Europa fino ad ora nel 2024

Fiat continua ad essere in Europa uno dei brand che macinano più immatricolazioni tra quelli che fanno parte del gruppo Stellantis. La principale casa automobilistica italiana ha venduto 130.208 unità nei primi 4 mesi dell’anno contro le 135.381 unità dello stesso periodo dello scorso anno. Questo secondo i dati ufficiali comunicati nei giorni scorsi da Dataforce. L’organizzazione che certifica le vendite di auto nel nostro continente ha pure indicato quelli che sono stati i 10 veicoli del brand torinese ad aver raccolto il maggior numero di immatricolazioni fino ad ora nel 2024.

Ecco quali sono state fino ad ora nel 2024 le 10 auto di Fiat più vendute nel nostro continente

Al primo posto troviamo Fiat Panda che in totale quest’anno ha venduto 52.318 unità contro le 43.022 dello scorso anno. Dunque l’utilitaria di Fiat nonostante sia presente sul mercato da molti anni continua a crescere nel nostro continente. Ad aprile le sue immatricolazioni sono state 11.942 contrro le 8.736 dello stesso mese dello scorso anno. Al secondo posto tra le auto più vendute dalla casa italiana nel vecchio continente troviamo Fiat 500 che però a differenza della Panda registra un calo. Nel 2024 fino ad ora sono state vendute 31.816 unità di 500 contro le 40.545 dello scorso anno.

Al terzo posto tra le auto più vendute da Fiat in Europa nei primi 4 mesi dell’anno troviamo Ducato con 13.808 unità in crescita rispetto allo scorso anno quando invece nello stesso periodo le vendite erano state 11.417. Al quarto posto troviamo la 500e con 12.186 unità contro le 17.319 dello scorso anno. Al quinto posto il crossover 500X che ha raccolto 12.107 unità contro le 14.539 dei primi 4 mesi del 2023. Al sesto posto c’è la Tipo giunta ormai alla fine della sua carriera e in netto calo rispetto allo scorso anno: 3.809 immatricolazioni contro le 7.812 del 2023.

Al settimo posto c’è Fiat 600e che nel 2023 non era ancora in vendita e che quest’anno ha totalizzato 3.429 immatricolazioni. Alla posizione numero 8 e 9 invece troviamo Scudro e Doblò. Da segnalare la presenza tra le auto vendute dalla casa torinese nei primi 4 mesi dell’anno anche di 49 punto, 5 500L e addirittura anche di una 124 e di una Toro.