Fiat 500 Hybrid, Francois cambia idea: alla fine potrebbe arrivare ma solo nel 2026

Fino a pochi giorni fa sembrava che una versione ibrida dell’attuale Fiat 500 elettrica non sarebbe arrivata. Tuttavia nelle scorse ore si registrano nuove dichiarazioni da parte del CEO di Fiat Olivier Francois rilasciate al Corriere della Sera che smentiscono le precedenti e in cui il numero uno di Fiat conferma che la sua azienda sta lavorando ad una Fiat 500 Hybrid da produrre in Italia a Mirafiori ma sicuramente non prima del 2026 anno che dovrebbe vedere l’addio al mercato dell’attuale versione.

Fiat 500 Hybrid alla fine potrebbe arrivare: a Mirafiori dal 2026?

In precedenza Francois aveva detto che la sua azienda stava pensando ad una Fiat 500 Hybrid ma che difficilmente sarebbe arrivata in quanto Fiat preferiva puntare sulla versione elettrica della 500 che sarebbe stata potenziata dall’arrivo di una nuova versione con più autonomia e prezzo più basso. Evidentemente però le cose sono cambiate negli ultimi giorni.

“Posso confermare che stiamo lavorando su questo”, afferma Francois dalle pagine del Corriere, sostenendo l’idea di introdurre una versione mild hybrid della FIAT 500e, la versione completamente elettrica della city car italiana. Questo potenziale cambiamento potrebbe portare a un aumento delle vendite e della produzione presso lo stabilimento di Mirafiori.

“È necessario un investimento significativo poiché la piattaforma della Fiat 500e elettrica richiederebbe modifiche sostanziali per ospitare un motore a benzina. È fattibile, ma richiederà tempo: l’avvio della produzione a Torino potrebbe non avvenire prima del 2026″ ha dichiarato Olivier Francois. Vedremo dunque in proposito che novità ci saranno e se alla fine davvero questa nuova Fiat 500 Hybrid vedrà la luce a Mirafiori.