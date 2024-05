Maserati: Luca Parasacco nominato nuovo responsabile del brand in Europa

Luca Parasacco è stato nominato nuovo responsabile di Maserati Europa, con effetto a partire da lunedì 20 maggio. Questa nomina si inserisce in una serie di nuovi incarichi all’interno di Maserati Commercial, mirati a raggiungere e soddisfare appieno gli obiettivi del brand, oltre a rafforzare e potenziare il team guidato dal Chief Commercial Officer globale Luca Delfino, nominato a gennaio 2024. Parasacco fa parte del gruppo dal 1997. Nel suo ultimo ruolo come Head of Global Distrigo, ha guidato la consolidata rete di distribuzione che fornisce ricambi originali a 11 marchi della holding multinazionale.

Maserati ha un nuovo responsabile in Europa: si tratta di Luca Parasacco

Esperto conoscitore della rete, Parasacco negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Head of Owned Dealers, con responsabilità complessiva sui risultati e sullo sviluppo di Motorvillage, l’organizzazione di vendita al dettaglio di FCA. Inoltre, è stato Commercial Director dei Business Center Mopar, il marchio che identifica tutti i ricambi e gli accessori originali Stellantis. In questo ruolo, si è dedicato al coordinamento delle attività post-vendita, con particolare attenzione al raggiungimento dei profitti commerciali, allo sviluppo di nuove aree di business e all’implementazione di processi per aumentare la fidelizzazione della clientela.

Nel corso della sua carriera, il manager italiano ha ricoperto diversi ruoli all’interno della Regione Europa, tra cui Development Manager e Dealership Sales Manager, con un focus sulla pianificazione della strategia di sviluppo della rete di distribuzione di tutti i marchi FCA (oggi Stellantis). Si è occupato del miglioramento delle prestazioni dei concessionari, contribuendo ai piani di convergenza tra i marchi del gruppo e alla progettazione dei nuovi piani di rete.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: ‘Sono lieto di dare il benvenuto a Luca nel suo nuovo ruolo all’interno di Maserati e mi congratulo con lui per il significativo percorso professionale che lo ha portato fino a qui, occupando un ruolo strategico essenziale all’interno del mercato europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova aggiunta al team di leadership contribuirà, come previsto, a migliorare le nostre prestazioni commerciali’.

Luca Parasacco, responsabile di Maserati Europa, ha dichiarato: ‘Sono estremamente felice di unirmi alla Famiglia Maserati in questo momento cruciale per l’industria automobilistica e per il marchio. Questo ruolo rappresenta per me un traguardo significativo e una nuova sfida dopo un percorso ricco e diversificato, durante il quale ho avuto l’opportunità di approfondire vari ruoli nell’ambito commerciale. Sento di avere ancora molto da offrire e spero che le mie esperienze passate e la mia formazione sul campo possano contribuire in modo significativo alla crescita continua del marchio in Europa e nel mondo’.