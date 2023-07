Stellantis annuncia l’espansione della struttura di distribuzione ricambi Distrigo in Europa

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward di Stellantis e come già annunciato lo scorso ottobre dal gruppo automobilistico, iniziano a essere disponibili ricambi originali per Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia gerstiti attraverso il noto modello distributivo Distrigo dal 1° luglio 2023.

Dal 1° luglio 2023 i ricambi originali Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia saranno gestiti attraverso la rete distributiva Distrigo

D’ora in poi, le officine autorizzate del gruppo Stellantis e le officine indipendenti potranno ordinare ricambi e accessori originali di 11 marchi facenti parte del gruppo Stellantis, oltre a ricambi della gamma multimarca Eurorepar, da SUSTAINera (la divisione economia circolare del gruppo) e dai fornitori associati a Distrigo, che consentirà loro di beneficiare dell’elevata qualità del servizio di questa rete di distribuzione.

Anche il quadro contrattuale rivisto, che prevede investimenti limitati negli hub Distrigo (centri di distribuzione), nonché nelle aree di lavoro, nel personale e nelle strutture, beneficerà di standard e processi migliorati. Il nuovo sistema permetterà agli hub di garantire un servizio ulteriormente migliorato ai propri clienti (modifiche all’organizzazione dei call center, revisione della copertura del personale di vendita etc.).

Nuovi investitori si sono uniti ai partner esistenti, così che la rete Distrigo è ora composta da 148 hub (20 in più rispetto a dicembre 2022) e 289 punti Relay e Distrigo Markets in Europa (72 in più rispetto a dicembre 2022). D’altra parte, si prevede che i punti di collegamento e i mercati continueranno a svilupparsi entro la fine dell’anno.

“Annunciamo queste importanti modifiche del modello di distribuzione globale offerto da DISTRIGO in Europa. Questo è un passo avanti fondamentale per offrire un servizio impareggiabile alle officine autorizzate e indipendenti e, allo stesso tempo, rafforzare la nostra strategia di fornire un unico punto di acquisto”, afferma Luca Parasacco, Global Head of Parts & Service Distribution di Stellantis e Francesco Abbruzzesi, Direttore Ricambi e Servizi per l’Europa Allargata.