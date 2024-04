Alfa Romeo E-SUV 2027: sarà possente e muscoloso, lussuso e tecnologico

Alfa Romeo E-SUV è uno dei probabili futuri modelli che la casa automobilistica del Biscione potrebbe lanciare sul mercato dal 2027 in poi. Infatti fino ad ora i modelli approvati oltre al recente Alfa Romeo Junior sono le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che vedremo rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Se le cose dovessero andare per il verso giusto e la situazione geopolitica lo consentirà il successivo modello ad arrivare nella gamma della casa automobilistica milanese dovrebbe essere un nuovo SUV dalle dimensioni imponenti.

Ecco tutto quello che si sa fino ad ora sul futuro Alfa Romeo E-SUV che potrebbe arrivare nel 2027

Al momento questo veicolo non ha ancora un nome ufficiale. Sappiamo però che sarà realizzato su una versione allungata della piattaforma STLA Large e dovrebbe misurare poco meno di 5 metri. Si tratterà di un veicolo pensato soprattutto per fare bene negli Stati Uniti e Cina due mercati molto importanti per il futuro del Biscione che è destinato ad essere il brand premium globale del gruppo Stellantis. Chi ha visto le prime immagini di questo futuro e per il momento ipotetico progetto dice che si tratterà di un SUV possente, muscoloso, sportivo ma anche lussuoso e tecnologico. Del resto parliamo della futura top di gamma dello storico marchio milanese che dunque è destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

A proposito di Alfa Romeo E-SUV, qui vi mostriamo un nuovo esclusivo render che ipotizza a grandi linee quello che potrebbe essere lo stile del futuro modello di Alfa Romeo che ribadiamo è pensato per fare bene soprattutto al di fuori dei confini europei. Di questo modello si dice anche che possa essere prodotto sempre in Italia anche se sarà venduto soprattutto in altri continenti. Al momento però ciò non è ancora certo. Si dice anche che possa essere affiancato da un secondo modello di segmento E: una berlina coupè sportiva ad alte prestazioni.

Tornando ad Alfa Romeo E-SUV, in passato alcuni dirigenti del Biscione hanno anticipato che potrebbe dare origine ad un nuovo linguaggio di design diverso da quello avviato con Alfa Romeo Junior con elementi di design che ritroveremo anche nelle nuove Stelvio e Giulia. Dunque con questa vettura dovrebbe iniziare una nuova era estetica per Alfa Romeo. Maggiori dettagli li avremo nel corso dei prossimi anni.