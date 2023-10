DS Automobiles ha svelato il nuovo design della DS E-TENSE FE23

DS Automobiles e PENSKE AUTOSPORT presentano il nuovo design della DS E-Tense FE23 per la stagione 10 del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Quest’anno, la famosa monoposto della serie elettrica rafforza la sua luminosità, il suo aspetto elegante e la sua visibilità invertendo i colori oro e nero. La vettura della casa francese è ora decorata con un’abbagliante tonalità dorata sulla parte anteriore, sulle fiancate e sull’intera aureola.

E’ stata finalmente svelata l anuova DS E-Tense FE23

Dotata dello stesso propulsore della monoposto della stagione 9 (i motori sono omologati per un periodo di 2 anni), questa nuova monoposto rimane fedele ai codici colori del marchio francese e allo spirito della squadra. Sviluppata dai team DS Performance, DS E-Tense FE23 riunisce la più alta tecnologia elettrica di DS Automobiles.

Jean-Eric Vergne, unico due volte campione FE, e Stoffel Vandoorne, campione del mondo FE nel 2022, saranno ai comandi delle due DS E-Tense FE 23 durante i test ufficiali pre-campionato che si svolgeranno a Valencia (Spagna). ) dal 24 al 27 ottobre. La prima gara della stagione 10 si svolgerà a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance ha dichiarato: “Come sempre, il momento della rivelazione della livrea è un momento molto emozionante perché rappresenta l’inizio ufficiale di una nuova avventura, una nuova sfida, una nuova stagione! Cominciamo quindi questa stagione 10 con una nuova DS E-TENSE FE23 ancora più bella dell’anno scorso. Più bello e più visibile perché anche questo è motorsport. Siamo infatti qui per dare visibilità al nostro marchio DS Automobiles, al nostro partner Penske autoposrt e a tutti i nostri sponsor. Inoltre, stiamo lavorando duramente affinché la nostra monoposto oltre ad essere una bella vettura, sia anche un’auto veloce. Il propulsore sarà lo stesso della stagione 9 poiché quest’anno non ci saranno modifiche all’omologazione. ma è stato fatto tanto lavoro e continueremo a migliorare il software che lo gestisce. Grande e di successo, questo è il nostro sogno! Questo è il nostro obiettivo per la stagione 10”.