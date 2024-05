DS 3 viene premiata come il SUV compatto più sicuro ai CESVI Awards

DS 3 ha ricevuto un importante riconoscimento in Sud America. CESVI Argentina ha recentemente consegnato i premi per le Auto più Sicure tra quelli lanciati nel 2023, tenendo conto dei diversi segmenti più importanti del mercato automobilistico nel nostro Paese. Il “CESVI Safety Index” che dà origine a questi premi viene utilizzato per valutare il livello di sicurezza delle vetture disponibili nel mercato locale e riconoscere annualmente le Auto più sicure in ciascun segmento. Questo indice collega tra l’altro l’equipaggiamento di sicurezza con il prezzo del veicolo.

DS 3 è stata premiata come Auto più Sicura nella categoria SUV compatti

Con un impressionante indice di sicurezza di 65,22 secondo gli standard CESVI, il DS 3 si distingue per il suo impegno nei confronti della sicurezza attiva e passiva e per il suo eccezionale rapporto prezzo-sicurezza di 41,85. Ciò lo posiziona come la perfetta combinazione di sicurezza, stile e prestazioni tra i SUV compatti lanciati nel 2023.

Oltre ai pilastri distintivi di DS Automobiles come comfort, tecnologia e design, la DS 3 ha sempre considerato prioritario offrire i più alti standard in termini di dotazioni di sicurezza. Nel segmento competitivo dei SUV compatti, CESVI Argentina ha evidenziato la DS 3 per la sua tecnologia avanzata che garantisce una maggiore sicurezza dell’utente.

Particolarmente degna di nota è stata l’integrazione del pacchetto Drive Assist, che comprende il controllo adattivo della velocità di crociera, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata di emergenza autonoma con rilevamento di ciclisti e pedoni. Questi premi mirano a evidenziare l’impegno delle aziende automobilistiche che lavorano per migliorare gli standard di sicurezza.

La DS 3 offre un approccio completo alla sicurezza, dal suo avanzato sistema airbag alla struttura rinforzata in alluminio nelle principali zone di deformazione. Dotata della tecnologia di illuminazione DS Matrix Led Vision, che gestisce in modo intelligente e automatico gli abbaglianti, la vettura di DS garantisce una protezione senza precedenti sia su strada che negli ambienti urbani.