Fiat Strada, Toro e Pulse Abarth trionfano ai Best Buy 2025 di Quatro Rodas

Fiat ha consolidato la sua leadership nel mercato brasiliano, aggiudicandosi tre premi ai Best Buy 2025 Awards, sponsorizzati da Quatro Rodas. Il pickup Fiat Strada si è imposto nella categoria “Pickup leggeri e intermedi fino a R$ 150.000“, con la sua versione 1.3 Endurance che ha registrato oltre 75.000 unità vendute nel 2025, confermandosi il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi quattro anni grazie alle elevate prestazioni, efficienza e comfort.

Nel segmento “Pick-up leggeri e intermedi oltre i 150.000 R$”, il Fiat Toro Freedom è stato il vincitore, prodotto nello stabilimento Stellantis Automotive di Goiana, Pernambuco. Questo modello, leader nella sua categoria, si distingue per un design accattivante con sistema di illuminazione full LED, cerchi in lega fino a 18 pollici e sedili in pelle regolabili elettricamente.

La Pulse Abarth si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Sport fino a 350 CV”, grazie al suo stile distintivo, alle tecnologie avanzate e alle prestazioni di alto livello. Il model year 2026, recentemente lanciato, introduce un design rinnovato, tetto panoramico, sedili sportivi regolabili elettricamente e cerchi esclusivi da 18 pollici, conferendo alla vettura un aspetto ancora più dinamico e aggressivo.

Spinta da un motore Turbo 270, la Pulse Abarth sviluppa 185 CV e 270 Nm di coppia, permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi. Questo premio è stato assegnato nell’ambito della guida Best Buy, redatta dalla rivista Quatro Rodas, uno dei principali riferimenti nel panorama automobilistico brasiliano. L’iniziativa analizza in dettaglio la quasi totalità dei veicoli in vendita nel paese, selezionando i migliori in 31 categorie, sulla base di criteri come prestazioni, tecnologia, design e rapporto qualità-prezzo. Dunque per Fiat dal Brasile ancora ottime notizie in un 2025 davvero positivo.